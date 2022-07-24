Аномальна спека протримається недовго: якою буде погода в Україні на початку серпня

Цього року серпень очікується дуже прохолодним, але його початок ще порадує любителів тепла

Початок серпня обіцяє принести в Україну спекотну погоду, проте вже після першого тижня стовпчик термометра різко впаде, а країну заллє дощами.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, по всій країні спостерігатиметься тенденція до того, що після кількох дуже спекотних днів настане період опадів, після яких температура повітря помітно знизиться.

Найкоротшим період спеки буде на Заході України, тож згідно з прогнозом, дощі туди прийдуть уже наприкінці першого тижня серпня, після чого стовпчик термометра до колишніх значень уже не повернеться.

У центральних областях спека протримається аж до початку другого тижня, причому місцями температура повітря може підійматися до аномально високих показників.

У східних областях спека триматиметься трохи довше і днів аномальної спеки там буде більше, ніж в інших куточках України.

На Півдні температурні стрибки так сильно не проявлятимуться, а загалом спека в перший тиждень серпня відчуватиметься не настільки сильно, а похолодання не буде таким різким, як в інших областях.

Як повідомлялося раніше, хоч до кінця липня залишилося зовсім небагато, проте погода за цей час встигне здивувати українців різкими змінами погодних умов та помітними температурними стрибками.