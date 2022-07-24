Погода готує сюрпризи: чим українців здивує останній тиждень липня

Різкі зміни погоди спостерігатимуться в Україні до кінця місяця

В Україні в останній тиждень липня очікуються дощі, які в основному йтимуть у східних областях нашої країни, а температура повітря помітно коливатиметься залежно від їх інтенсивності.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, у понеділок в Україні спеки чекати не варто, а стовпчик термометра вище за відмітку +30 градусів може підніматися лише в Закарпатській та Одеській областях, а також у Криму.

Крім того, у північних, східних та більшій частині південних областей протягом дня очікуються опади.

26 липня дощі та грози пройдуть на Сході, а на решті території України помітно потеплішає.

У середу погодна картина різко зміниться, бо дощі та грози пройдуть на Заході нашої країни, а на решті України зберігатиметься суха хоч і хмарна погода.

28 липня опади перекочують у бік північного сходу і накриють центральні, північні та частину східних областей країни.

У п’ятницю дощі на більшій частині України закінчаться, проте мешканцям деяких областей пощастить менше.

На вихідних сухою буде лише субота, а вже в неділю дощі знову накриють більшу частину території країни.

Як повідомлялося раніше, початок серпня обіцяє принести в Україну спекотну погоду, проте вже по закінченню першого тижня стовпчик термометра різко впаде.