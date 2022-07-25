На "погодному фронті" очікуються переміни: вторгнення антициклону Lebrecht "охолодить" літню спеку, але не надовго

Мінлива погода протримається в Україні до кінця першої декади серпня

Відповідно до прогнозів синоптиків, останні дні липня принесуть часті зміни погодних умов.

І зміни ці, схоже, почнуться прямо з сьогоднішнього дня — з вторгнення в Україну антициклону Lebrecht. Про його прихід попередила синоптик Наталія Діденко.

"Несподіваний гість" принесе похолодання у північних регіонах країни та дощі з грозами на Лівобережжі. На півночі України спека також відступить. Температура повітря впаде до +23℃…+27℃.

На решті території країни в основному очікується від +25℃ до +29℃. Окрім спекотного півдня: на Одещині буде +29℃…+31℃.

Погода в понеділок, 25 липня

Наступного дня, у вівторок, 26 липня, найспекотнішими регіонами стануть Миолаївська область та Закарпаття, де очікуються "пікові" +29℃…+31℃.

На решті території країни температурний стовпчик покаже "типові" для липня +24℃ — +29℃. При цьому дощі помалу відійдуть на схід, також остудивши температуру.

Погода у вівторок, 26 липня

Але вже в середу, 27 липня, дощова погода проведе "хитрий маневр", перейшовши у "контрнаступ" на Заході країни. Але, незважаючи на дощі, денна температура на Заході та в деяких районах на Півночі буде досить високою: від +29℃…+32℃! Вночі очікуються "помірніші показники": від +14℃ — до +18℃.

Погода в середу, 27 липня

Приблизно в такому ж діапазоні буде і температура повітря і в східній частині України, з однією істотною відмінністю: дощі ніяк не зможуть перешкодити українцям відпочивати на дачах-городах та біля водойм.

При цьому такі "позиційні" бої сонячних днів із дощовими продовжаться до серпня, який наприкінці першої декади принесе довгоочікуване похолодання.