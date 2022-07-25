Погода готує українцям сюрпризи: синоптики розповіли, кого до кінця тижня заливатиме дощами

Кінець липня принесе з собою хаотичні зміни погоди

В Україні до кінця останнього тижня липня очікується нестабільна погода з періодичними дощами та грозами, а також суттєвими коливаннями температур.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, у вівторок, 26 липня, жителям Сходу та деяких західних областей варто бути готовими до дощів. При цьому опади у східних областях не дадуть повітря розігрітися до "літніх" значень.

Загалом вівторок по Україні буде не дуже спекотним, а вище за +30 градусів стовпчик термометра показуватиме лише в деяких областях на Заході та Півдні країни.

Середа, 27 липня, принесе дощі з грозами до західних областей, через що там стане помітно прохолодніше, а ось в інших куточках країни навпаки потеплішає.

У четвер грозовий фронт потягне на схід, що призведе до того, що опади накриють центральні, північні та частину південних областей.

Проте вже в п’ятницю він зміститься на південь, що дасть невеликий перепочинок від дощів для жителів західних областей, проте вже в суботу їм знову доведеться діставати парасольки.

Як повідомлялося раніше, початок серпня обіцяє принести в Україну спекотну погоду, проте вже по закінченню першого тижня стовпчик термометра різко впаде, а країну заллє холодними дощами.