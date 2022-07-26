Українці отримають "перепочинок" від дощів, але пощастить не всім: чого чекати від погоди у вівторок

Якою буде погода у вівторок

У вівторок, 26 липня, на більшій частині території України зберігатиметься суха, але хмарна погода, проте жителям Заходу та Сходу пощастить менше.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, стовпчик термометра у цей день показуватиме понад +30 градусів лише в частині західних та деяких південних областях, тоді як на решті території країни температура утримуватиметься на рівні +25…+29 градусів.

Трохи прохолодніше буде у східних областях, де дощі очікуються вдень та вночі. На Заході опади варто чекати вдень у Львівській, Волинській та Закарпатській областях, проте там вони не встигнуть за день збити температуру повітря достатньо, щоби полегшити спеку.

Втім, вже 27 липня дощі та грози накриють більшу частину західних областей і принесуть із собою помітне просідання стовпчика термометра аж до +24 градусів.

На решті ж країни, крім північних областей, стане тепліше і вдень повітря прогріється аж до +30 градусів.

Як повідомлялося раніше, в Україні до кінця останнього тижня липня очікується нестабільна погода з періодичними дощами та грозами, а також суттєвими коливаннями температур.