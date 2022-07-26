Промокнуть усі: Україною до кінця липня прокотиться хвиля гроз

Нестабільна погода триматиметься в Україні щонайменше до кінця тижня

В останні дні липня по всій Україні прокотиться хвиля опадів у вигляді дощів із грозами, які місцями суттєво скинуть температуру повітря. Втім, деякі куточки нашої країни наприкінці місяця ще прийде справжня літня спека.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, середа, 27 липня, не порадує погодою мешканців західних та східних областей, де дощі продовжуватимуться вдень та вночі.

На більшій частині території України варто чекати на теплу погоду в районі трохи нижче +30 градусів. На Півдні буде трохи тепліше, а ось у західних областях варто чекати на похолодання до +23…+25 градусів.

У четвер хвиля опадів переміститься на центральні, північні та частину південних областей. У п’ятницю ж вони дістануться Сходу, що супроводжуватиметься відчутним зниженням температури.

У суботу та неділю дощі з грозами знову накриють західні області, а потім також поширюватимуться і на Північ України. Таким чином, на Заході в останній день липня температура знизиться до +21…+25 градусів, а на Сході та Півдні перевищить +30 і місцями може досягати +36 градусів.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, серпень почнеться зі спеки, але незабаром температурний режим зміниться і порадує більш комфортною погодою.