На українців чекають різкі зміни погоди: синоптики дали прогноз на середу
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Українців чекають різкі зміни погоди
Останні дні липня принесуть в Україну нестабільну погоду з помітними коливаннями температур та рясним опадом, що буде помітно вже в середу.
Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, сильні дощі 27 липня очікуються на Заході нашої країни, крім того, сиро буде й у східних областях. Водночас на незачепленій опадами частині України зберігатиметься хмарна, але спекотна погода.
Синоптики очікують, що у північних, центральних та південних областях вдень середи стовпчики термометра утримуватимуться на позначках у районі +30 градусів. У західній частині України очікується прохолодніша погода на рівні +23…+25 градусів, хоча винятком залишиться Закарпаття, де буде значно тепліше.
Ситуація зміниться на протилежну вже у четвер, коли дощами та грозами накриє центральну частину України. При цьому на Заході температура повітря не підніметься, а на Сході прогріє до +32 градусів.
Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, серпень почнеться зі спеки, але незабаром температурний режим зміниться і порадує більш комфортною погодою.