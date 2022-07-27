На українців чекають різкі зміни погоди: синоптики дали прогноз на середу

Українців чекають різкі зміни погоди

Останні дні липня принесуть в Україну нестабільну погоду з помітними коливаннями температур та рясним опадом, що буде помітно вже в середу.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, сильні дощі 27 липня очікуються на Заході нашої країни, крім того, сиро буде й у східних областях. Водночас на незачепленій опадами частині України зберігатиметься хмарна, але спекотна погода.

Синоптики очікують, що у північних, центральних та південних областях вдень середи стовпчики термометра утримуватимуться на позначках у районі +30 градусів. У західній частині України очікується прохолодніша погода на рівні +23…+25 градусів, хоча винятком залишиться Закарпаття, де буде значно тепліше.

Ситуація зміниться на протилежну вже у четвер, коли дощами та грозами накриє центральну частину України. При цьому на Заході температура повітря не підніметься, а на Сході прогріє до +32 градусів.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, серпень почнеться зі спеки, але незабаром температурний режим зміниться і порадує більш комфортною погодою.