Друг губернатора: одіозний харківський чиновник йде "на підвищення" до Полтави
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У Харкові до Дмитра Мандрікова дуже багато питань
Відомий у Харкові чиновник Дмитро Мандріков, який 10 років займав "хлібне" місце керівника міських паркувань, незабаром, ймовірно, обійме солідний пост у сусідній Полтавській області. ЗМІ пишуть, що одіозний діяч займатиметься сферою ремонту доріг і капітального будівництва на Полтавщині, вважаючи, що сумнівний бекграунд Мандрікова призведе і до відсутності в бюджеті грошей, і до відсутності доріг в області. Чому ж журналісти настільки до нього критичні — розберемося.
Мандріков – людина не надто публічна, але добре відома у Харкові як багаторічний "головний паркувальник міста". З 2012 року обіймав посаду директора харківського комунального підприємства "Харківпарксервіс". Городяни діяльність КП пов’язують із корупцією та висловлюють невдоволення сервісом у місті.
Посаду директора КП "Харківпарксервіс" Мандріков зайняв ще за часів президентства Януковича, коли корупція та дерибан були справою повсюдною. Однак після Революції Гідності молодий чиновник не лише не втратив посаду, а й отримав можливість проводити у сфері паркувального сервісу Харкова "європейську реформу".
За майже 10 років реформування галузі видимих результатів не було помітно, як кажуть самі городяни. Більше того, у 2014 році Мандріков публічно переконував, що встановлення паркоматів у Харкові — справа витратна і неефективна.
"Я як керівник підприємства не виступаю проти встановлення паркоматів. Я хочу звернути увагу на те, що немає системи, яка б забезпечила ефективну роботу встановлених паркоматів. Навіть якщо ми їх встановимо, не буде досягнуто початкової мети — детінізації фінансових потоків від послуг паркування. Надходження до бюджету скоротяться в рази", — наголосив керівник "Харківпарксервісу" у зверненні до тодішнього прем’єр-міністра Миколи Азарова.
Всі ці роки гроші за паркування в Харкові збирали переважно контрольовані Мандриковим фірми-прокладки, які отримали в оренду ділянки для паркувань. А міськбюджет в результаті отримував від цих фірм справжні копійки і обслуговування парковок був або зовсім збитковим, або приносило мізерний, номінальний прибуток. У 2020 році, за даними ЗМІ, одне місце для паркування приносило до бюджету міста аж 13 копійок прибутку на день. У 2019 році підприємство за наявності 6 тисяч паркомісць примудрилося взагалі стати збитковим.
Цікаво, що за невеликої зарплати чиновника він разом із дружиною зумів обзавестися будинком, квартирою та земельною ділянкою. При цьому в декларації, наприклад, за 2018 рік зазначено, що дружина Мандрікова заробила в 7 разів більше за чоловіка (приблизно 700 тисяч гривень), 300 з яких сама ж собі і подарувала.
Щоб краще розуміти, якого масштабу можливості тепер відкриваються перед "головним паркувальником Харкова", слід зазначити, що нещодавно на ремонт доріг Полтавської області було виділено 98 млн. гривень і це був лише початок. 26 липня Полтавська облрада виділила з обласного бюджету на ремонт найпроблемніших ділянок доріг області ще понад 100 млн грн. Протягом року на ці цілі буде виділено ще мінімум 270 млн грн, але вже з дорожнього фонду держбюджету. Причому перші 98 млн. грн. – це гроші територіальних громад. Кожна виділила скільки можна з власного бюджету, щоб і себе забезпечити нормальними дорогами, і державі допомогти створити ефективну логістику для оборони. Цими засобами і "керуватиме" Мандріков.
Примітно, що Мандріков є давнім знайомим та земляком нинішнього голови Полтавської ОВ Дмитра Луніна. Цікаво, які ж результати такий "успішний" управлінець покаже на новому, куди "теплішому" місці.