Друг губернатора: одіозний харківський чиновник йде "на підвищення" до Полтави

У Харкові до Дмитра Мандрікова дуже багато питань

Відомий у Харкові чиновник Дмитро Мандріков, який 10 років займав "хлібне" місце керівника міських паркувань, незабаром, ймовірно, обійме солідний пост у сусідній Полтавській області. ЗМІ пишуть, що одіозний діяч займатиметься сферою ремонту доріг і капітального будівництва на Полтавщині, вважаючи, що сумнівний бекграунд Мандрікова призведе і до відсутності в бюджеті грошей, і до відсутності доріг в області. Чому ж журналісти настільки до нього критичні — розберемося.

Мандріков – людина не надто публічна, але добре відома у Харкові як багаторічний "головний паркувальник міста". З 2012 року обіймав посаду директора харківського комунального підприємства "Харківпарксервіс". Городяни діяльність КП пов’язують із корупцією та висловлюють невдоволення сервісом у місті.

Посаду директора КП "Харківпарксервіс" Мандріков зайняв ще за часів президентства Януковича, коли корупція та дерибан були справою повсюдною. Однак після Революції Гідності молодий чиновник не лише не втратив посаду, а й отримав можливість проводити у сфері паркувального сервісу Харкова "європейську реформу".

За майже 10 років реформування галузі видимих результатів не було помітно, як кажуть самі городяни. Більше того, у 2014 році Мандріков публічно переконував, що встановлення паркоматів у Харкові — справа витратна і неефективна.

"Я як керівник підприємства не виступаю проти встановлення паркоматів. Я хочу звернути увагу на те, що немає системи, яка б забезпечила ефективну роботу встановлених паркоматів. Навіть якщо ми їх встановимо, не буде досягнуто початкової мети — детінізації фінансових потоків від послуг паркування. Надходження до бюджету скоротяться в рази", — наголосив керівник "Харківпарксервісу" у зверненні до тодішнього прем’єр-міністра Миколи Азарова.

Всі ці роки гроші за паркування в Харкові збирали переважно контрольовані Мандриковим фірми-прокладки, які отримали в оренду ділянки для паркувань. А міськбюджет в результаті отримував від цих фірм справжні копійки і обслуговування парковок був або зовсім збитковим, або приносило мізерний, номінальний прибуток. У 2020 році, за даними ЗМІ, одне місце для паркування приносило до бюджету міста аж 13 копійок прибутку на день. У 2019 році підприємство за наявності 6 тисяч паркомісць примудрилося взагалі стати збитковим.

Цікаво, що за невеликої зарплати чиновника він разом із дружиною зумів обзавестися будинком, квартирою та земельною ділянкою. При цьому в декларації, наприклад, за 2018 рік зазначено, що дружина Мандрікова заробила в 7 разів більше за чоловіка (приблизно 700 тисяч гривень), 300 з яких сама ж собі і подарувала.

На фото крайній праворуч Дмитро Мандріков

Щоб краще розуміти, якого масштабу можливості тепер відкриваються перед "головним паркувальником Харкова", слід зазначити, що нещодавно на ремонт доріг Полтавської області було виділено 98 млн. гривень і це був лише початок. 26 липня Полтавська облрада виділила з обласного бюджету на ремонт найпроблемніших ділянок доріг області ще понад 100 млн грн. Протягом року на ці цілі буде виділено ще мінімум 270 млн грн, але вже з дорожнього фонду держбюджету. Причому перші 98 млн. грн. – це гроші територіальних громад. Кожна виділила скільки можна з власного бюджету, щоб і себе забезпечити нормальними дорогами, і державі допомогти створити ефективну логістику для оборони. Цими засобами і "керуватиме" Мандріков.

Примітно, що Мандріков є давнім знайомим та земляком нинішнього голови Полтавської ОВ Дмитра Луніна. Цікаво, які ж результати такий "успішний" управлінець покаже на новому, куди "теплішому" місці.