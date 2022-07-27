Друг губернатора: одиозный харьковский чиновник идет "на повышение" в Полтаву
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В Харькове к Дмитрию Мандрикову очень много вопросов
Известный в Харькове чиновник Дмитрий Мандриков, который 10 лет занимал "хлебное" место руководителя городских парковок, вскоре, вероятно, займет солидный пост в соседней Полтавской области. СМИ пишут, что одиозный деятель будет курировать сферы ремонта дорог и капитального строительства на Полтавщине, полагая, что сомнительный бекграунд Мандрикова приведет и к отсутствию в бюджете денег, и к отсутствию дорог в области. Почему же журналисты столь к нему критичны — давайте разберемся.
Мандриков – человек не слишком публичный, но хорошо известный в Харькове как многолетний "главный парковщик города". С 2012 года занимал должность директора харьковского коммунального предприятия "Харьковпарксервис". Горожане деятельность КП связывают с коррупцией и высказывают недовольство сервисом в городе.
Должность директора КП "Харьковпарксервис" Мандриков занял еще во времена президентства Януковича, когда коррупция и дерибан были делом повсеместным. Однако после Революции Достоинства молодой чиновник не только не лишился должности, но и получил возможность проводить в сфере парковочного сервиса Харькова "европейскую реформу".
За почти 10 лет реформирования отрасли видимых результатов заметно не было, как говорят сами горожане. Более того, в 2014 году Мандриков публично убеждал, что дескать установка паркоматов в Харькове — дело затратное и неэффективное.
"Я как руководитель предприятия не выступаю против установки паркоматов. Я хочу обратить внимание на то, что нет системы, которая бы обеспечила эффективную работу установленных паркоматов. Даже если мы их установим, не будет достигнута первоначальная цель — детенизация финансовых потоков от услуг парковки. Поступления в бюджет сократятся в разы", — подчеркнул руководитель "Харьковпарксервиса" в обращении к тогдашнему премьер-министру Николаю Азарову.
Все эти годы деньги за парковку в Харькове собирали в основном контролируемые Мандриковым фирмы-прокладки, которые получили в аренду участки для парковок. А горбюджет в итоге получал от этих фирм сущие копейки и сервис парковок был либо вовсе убыточным, либо приносил мизерную, чисто номинальную прибыль. В 2020 году, по данным СМИ, одно парковочное место приносило в бюджет города аж 13 копеек прибыли в день. В 2019 году предприятие при наличии 6 тысяч паркомест умудрилось и вовсе стать убыточным.
Интересно, что при небольшой зарплате чиновника, он вместе с супругой сумел обзавестись домом, квартирой и земельным участком. При этом в декларации, к примеру, за 2018 год указано, что жена Мандрикова заработала в 7 раз больше мужа (примерно 700 тысяч гривен), 300 из которых сама же себе и подарила.
Чтобы лучше понимать, какого масштаба возможности теперь открываются перед "главным парковщиком Харькова", необходимо отметить, что недавно на ремонт дорог Полтавской области были выделены 98 млн. гривен и это было только начало. 26 июля Полтавский облсовет выделил из областного бюджета на ремонт самых проблемных участков дорог области еще более 100 млн грн. В течение года на эти же цели будет выделено еще минимум 270 млн грн, но уже из дорожного фонда госбюджета. Причем первые 98 млн грн – это деньги территориальных громад. Каждая выделила по возможности из собственного бюджета, чтобы и для себя обеспечить нормальными дорогами, и государству помочь создать эффективную логистику для обороны. Этими средствами и будет "рулить" Мандриков.
Примечательно, что Мандриков является давним знакомым и земляком нынешнего главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина. Интересно, какие же результаты столь "успешный" управленец покажет на новом, куда более "тепленьком" месте.