Друг губернатора: одиозный харьковский чиновник идет "на повышение" в Полтаву

В Харькове к Дмитрию Мандрикову очень много вопросов

Известный в Харькове чиновник Дмитрий Мандриков, который 10 лет занимал "хлебное" место руководителя городских парковок, вскоре, вероятно, займет солидный пост в соседней Полтавской области. СМИ пишут, что одиозный деятель будет курировать сферы ремонта дорог и капитального строительства на Полтавщине, полагая, что сомнительный бекграунд Мандрикова приведет и к отсутствию в бюджете денег, и к отсутствию дорог в области. Почему же журналисты столь к нему критичны — давайте разберемся.

Мандриков – человек не слишком публичный, но хорошо известный в Харькове как многолетний "главный парковщик города". С 2012 года занимал должность директора харьковского коммунального предприятия "Харьковпарксервис". Горожане деятельность КП связывают с коррупцией и высказывают недовольство сервисом в городе.

Должность директора КП "Харьковпарксервис" Мандриков занял еще во времена президентства Януковича, когда коррупция и дерибан были делом повсеместным. Однако после Революции Достоинства молодой чиновник не только не лишился должности, но и получил возможность проводить в сфере парковочного сервиса Харькова "европейскую реформу".

За почти 10 лет реформирования отрасли видимых результатов заметно не было, как говорят сами горожане. Более того, в 2014 году Мандриков публично убеждал, что дескать установка паркоматов в Харькове — дело затратное и неэффективное.

"Я как руководитель предприятия не выступаю против установки паркоматов. Я хочу обратить внимание на то, что нет системы, которая бы обеспечила эффективную работу установленных паркоматов. Даже если мы их установим, не будет достигнута первоначальная цель — детенизация финансовых потоков от услуг парковки. Поступления в бюджет сократятся в разы", — подчеркнул руководитель "Харьковпарксервиса" в обращении к тогдашнему премьер-министру Николаю Азарову.

Все эти годы деньги за парковку в Харькове собирали в основном контролируемые Мандриковым фирмы-прокладки, которые получили в аренду участки для парковок. А горбюджет в итоге получал от этих фирм сущие копейки и сервис парковок был либо вовсе убыточным, либо приносил мизерную, чисто номинальную прибыль. В 2020 году, по данным СМИ, одно парковочное место приносило в бюджет города аж 13 копеек прибыли в день. В 2019 году предприятие при наличии 6 тысяч паркомест умудрилось и вовсе стать убыточным.

Интересно, что при небольшой зарплате чиновника, он вместе с супругой сумел обзавестись домом, квартирой и земельным участком. При этом в декларации, к примеру, за 2018 год указано, что жена Мандрикова заработала в 7 раз больше мужа (примерно 700 тысяч гривен), 300 из которых сама же себе и подарила.

На фото крайний справа Дмитрий Мандриков

Чтобы лучше понимать, какого масштаба возможности теперь открываются перед "главным парковщиком Харькова", необходимо отметить, что недавно на ремонт дорог Полтавской области были выделены 98 млн. гривен и это было только начало. 26 июля Полтавский облсовет выделил из областного бюджета на ремонт самых проблемных участков дорог области еще более 100 млн грн. В течение года на эти же цели будет выделено еще минимум 270 млн грн, но уже из дорожного фонда госбюджета. Причем первые 98 млн грн – это деньги территориальных громад. Каждая выделила по возможности из собственного бюджета, чтобы и для себя обеспечить нормальными дорогами, и государству помочь создать эффективную логистику для обороны. Этими средствами и будет "рулить" Мандриков.

Примечательно, что Мандриков является давним знакомым и земляком нынешнего главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина. Интересно, какие же результаты столь "успешный" управленец покажет на новом, куда более "тепленьком" месте.