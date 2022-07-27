Готуйтеся до температурних гойдалок: чого чекати від погоди в Україні найближчими днями

В Україну знову йдуть дощі

Погода наприкінці липня особливою стабільністю не порадує і, схоже, ця особливість зберігатиметься на початку серпня.

Так, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями в Україні очікуються сильні опади в більшості областей, проте через їх нерівномірний розподіл у частині куточків нашої країни до кінця тижня температура повітря опуститься до набагато нижчих показників, ніж в інших.

У четвер, 28 липня, опади очікуються у частині центральних, а також Сумській та Харківській областях, тоді як на решті нашої країни зберігатиметься суха погода.

Відносно сухою також буде і п’ятниця, а дощі з грозами накриють лише низку західних областей.

Втім, зміни почнуть відчуватися вже у вихідні. У суботу грози накриють більшу частину Заходу України, а в неділю під роздачу також потраплять частина центральних і південних областей.

На початку нового тижня дощі також прийдуть у східні області. Через те, що на той час західні області заливатиме три дні поспіль, там суттєво похолодає. Стовпчик термометра там показуватиме +23…+25 градусів, що дуже відрізняється від +34…+36 градусів на Сході України.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, початок серпня в Україні буде дуже теплим, а про посуху турбуватися не доведеться.