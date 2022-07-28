ГО "Жінки зі Сталі" обговорили питання пошуку зниклих безвісти та доступу до полонених з представниками влади

До заходу доєдналися особисто понад 60 родичів українських захисників, які потрапили в полон, або пропали безвісті. Також більше тисячі доєдналися онлайн через трансляцію в Youtube.

Учасники мали можливість особисто задати питання раднику-уповноваженій Президента України з питань забезпечення прав захисників України Альоні Вербицькій, заступнику Міністра внутрішніх справ України Катерині Павліченко, раднику Міністра внутрішніх справ України Антону Геращенко, начальнику управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ НПУ Христині Подиряко, її заступнику Дмитру Шевчуку та начальнику відділу Ігорю Малишу.

Обговорили питання пошуку зниклих безвісти та доступу до полонених на окупованих територіях та у рф, особливості проведення розслідувань кримінальних проваджень щодо військовополонених і зниклих безвісти, проблемні питання комунікації родичів з правоохоронцями, а також особливості проведення ДНК-експертиз.

ГО "Жінки зі Сталі" заснували дружини та матері українських військових з "Азовсталі". Організація має на меті сприяти створенню гідних умов для військовополонених. Також ГО працює над розв’язанням гуманітарних питань та громадським контролем за дотриманням прав полонених, передбачених Женевськими конвенціями.