9-річна художниця зі Львова влаштувала аукціон для допомоги ЗСУ: назбирала тисячі гривень

Соломійка Галан малювала картини та виставляла їх на аукціон.

Маленька львів’яночка Соломійка Галан організувала благодійну лотерею для збору коштів ЗСУ. Дівчинка малювала картини та виставляла їх на аукціон. Таким чином назбирала 6 тисяч гривень.

Про це повідомили в Львівській ОВА.

"Ідея у Соломійки виникла, бо усвідомлює, у який непростий час живемо — проганяємо ворога з нашої землі, і захотіла чимось допомогти тим, хто щодня мужньо захищає нас. А оскільки дуже любить і вміє малювати, вирішила малювати картини і виставляти їх на благодійний аукціон та з підтримкою людей збирати кошти на бронежилет. Ми знали, що у Львові є ЛОК — Львівський Оборонний Кластер, що виготовляє бронежилети і безкоштовно передає їх захисникам України. Прочитали, що для виготовлення одного бронежилета потрібно понад 5 тисяч гривень. Тож Соломійка вирішила зібрати бодай на один бронежилет", — розповідає мама дівчинки Лілія Галан, яка є волонтеркою та піклується про діток-сиріт та діток з особливими потребами. Тато Соломійки захищає Україну на передовій.

Усю команду ЛОК розчулив вчинок дівчинки і маленьку героїню запросили у гості. Саме тому голова правління ЛОК Максим Плєхов провів Соломійці екскурсію, розповів про виготовлення військових та медичних бронежилетів і вручив подяку.

В ЛОК провели екскурсію для Соломії

Для дівчинки підготували подарунки

Одна із картин Соломії

"Ми не могли відпустити юну зірочку з порожніми руками і підготували їй подаруночки. Кожен з команди ЛОК на прапорі написав побажання для Соломійки. Ми у захваті від вчинку цієї дівчинки і вже встигли полюбити її усією душею", — розповіла Маріанна Чугунова з Львівського Оборонного Кластеру.

"Ми теж ще досі під враженнями. Навіть уявити не могли, що так все гарно вийде і стільки хороших емоцій буде у всіх. Дякуємо безмежно за таку приємну зустріч", — написала згодом мама дівчинки.

Довідка: Львівський оборонний кластер об’єднує спеціалістів оборонних підприємств, волонтерів та виробничі потужності з усієї країни, має власну лабораторію для тестування готової продукції. За рахунок добровільних пожертв здійснює виробництво бронежилетів, які безкоштовно передає до Сил Оборони України.

На сьогодні ЛОК вже передав захисникам України понад 80 тисяч бронежилетів.

Нагадаємо, у Дніпрі хлопчик з аутизмом зміг зібрати гроші на бронежилети для бійців ЗСУ.