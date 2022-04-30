У Дніпрі хлопчик з аутизмом зібрав гроші на бронежилети для бійців ЗСУ

Все почалося за допомогою його дядька, який воює на Донбасі

У Дніпрі хлопчик з аутизмом зміг зібрати гроші на бронежилети для бійців ЗСУ. А почалося все з пошуків бронежилету для його дядька, який захищає українські позиції на Донбасі.

Подробиці історії розповіли у сюжеті ТСН.

Як мовиться в сюжеті, юний Костя Краснов став створювати екосумки з незвичайними принтами для того, щоб зібрати гроші на бронежилет для його дядька, який служить на Донбасі. Для цього його мама розмістила оголошення в соцмережах, після чого творчість Кості захопила людей по всій країні.

Наразі ж хлопчик зібрав гроші вже на 17 бронежилетів для українських воїнів.

Сумка за ескізом Кості

Як зазначається, у Кості розлад аутичного спектра. Малюванням та дизайном він захопився 3 роки тому. Спочатку його вироби купували лише друзі, але коли дядькові хлопчика знадобилася допомога, мама хлопчика виставила його роботи в інтернеті. До слова, бронежилет його дядькові відправили небайдужі люди, а сім’я хлопчика вирішила допомагати іншим.

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"На перші 10 жилетів ми зібрали гроші за дві чи три доби", — зазначає жінка.

Війну Кості доводиться переживати вже не вперше. Ще у 2014 році його сім’я була змушена тікати з Донецька.

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