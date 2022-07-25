Українська прима-балерина проведе майстер-клас з балету, щоб урятувати життя дітей

Кожен бажаючий може приєднатися до благодійного проекту та допомогти дітям.

Відома українська балерина Христина Шишпор та майстер спорту з художньої гімнастики Анастасія Давшан вирішили підтримати ініціативу активістів зі збору коштів для дітей із Миколаєва.

Волонтерський проект організувала Тетяна Сохар спільно з виданнями OBOZREVATEL та Телеграф для збору коштів на придбання необхідної апаратури для лікарень, куди привозять дітей із гарячих точок на сході та півдні України. Ці медустанови вкрай потребують такої допомоги.

Як відомо, зараз триває збір коштів для закупівлі електроенцефалографа з монітором церебральних функцій, якого гостро потребує Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня.

Христина Шишпор та Анастасія Давшан проведуть благодійний майстер-клас з Балету та Ваrre. Для участі необхідно внести "донат" на банку в Monobank — send.monobank.ua/jar/9XvpeZoJJC. Мета – зібрати 100 000 грн. Взяти участь у майстер-класі може кожен охочий. Кількість учасників не обмежена. Майстер-клас пройде онлайн в Instagram у середу 3.08 о 10:00.

"Ми сильні та нас не здолати. Ми зараз об’єдналися як ніколи. І кожний працює на своєму фронт", — підписала публікацію прима-балерина.

Кількість учасників не обмежена

Зазначимо, раніше ініціативу активістів підтримали Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний — вони підписали кілька комплектів легендарних марок, які розігруватимуться на благодійному аукціоні.

Допомогти проекту можна за такими реквізитами:

Paypal: [email protected]

Карта Приват: 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна Олександрівна)