Залужний підтримав проєкт "Телеграфу" щодо врятування дітей Миколаєва та записав зворушливе відео
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Головком ЗСУ бере участь у суспільно-важливих для країни ініціативах
Українці отримають можливість отримати знамениту марку "Укрпошти" "Рускій воєнний корабль" з автографом Головнокомандуючого Збройних Сил України Валерія Залужного на благодійному аукціоні. Керівник української армії вирішив підтримати ініціативу, впроваджену волонтерками Анею Голубковою і Танею Сохар за медійної підтримки провідних українських видань — "Телеграф" та OBOZREVATEL. Її мета — придбання важливого медобладнання для дитячих лікарень.
Як відомо, наразі ми продовжуємо збирати кошти, за які буде закуплений електроенцефалограф з монітором церебральних функцій, гостру потребу у якому має Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня. Першим лотом стали марки із підписом президента Володимира Зеленського (їх розіграш закінчується 18 липня). Тепер же планується й наступний лот, про що на своїй сторінці у Facebook повідомив шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар.
"Навіть Головнокомандувач ЗСУ вирішив допомогти благодійному збору коштів для діток Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні", — написав журналіст, нагадавши, що необхідна для закупівлі сума складає 1,1 млн гривень.
Генерал Валерій Залужний не лише підписав кілька комплектів уже легендарних марок, а ще й записав коротке, але зворушливе відеозвернення до миколаївських дітлахів.
"Тримайтесь, сонечки, ми вас любимо і захищаємо!" — підкреслив він.
Коли саме буде оголошено про розіграш марок з автографом Залужного, "Телеграф" повідомить додатково.
Наразі ж у кожного українця є можливість допомогти діткам, зробивши пожертву задля можливості отримати марки із підписом Володимира Зеленського. Для цього можна внести "донат" на банку в Monobank — https://send.monobank.ua/jar/2guPvrndJj, або зробивши переказ на карту 5375 4112 0240 1068 (Голубкова Анна). Також гроші можна надсилати на карту ПриватБанку 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна) чи на Paypal — [email protected]
У коментарі до внеску слід обов'язково вказувати свій номер телефону, щоб у разі перемоги із вами можна було зв'язатися.
До речі, підсумовувати результати благодійного аукціону будемо вже зовсім скоро — у понеділок, 18 липня. Один комплект марок отримає той, хто зробить найбільший донат, а ще один розіграємо серед тих, хто зробив донат на суму понад 200 гривень. Врятуймо дітей разом!