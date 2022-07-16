Залужний підтримав проєкт "Телеграфу" щодо врятування дітей Миколаєва та записав зворушливе відео

Головком ЗСУ бере участь у суспільно-важливих для країни ініціативах

Українці отримають можливість отримати знамениту марку "Укрпошти" "Рускій воєнний корабль" з автографом Головнокомандуючого Збройних Сил України Валерія Залужного на благодійному аукціоні. Керівник української армії вирішив підтримати ініціативу, впроваджену волонтерками Анею Голубковою і Танею Сохар за медійної підтримки провідних українських видань — "Телеграф" та OBOZREVATEL. Її мета — придбання важливого медобладнання для дитячих лікарень.

Як відомо, наразі ми продовжуємо збирати кошти, за які буде закуплений електроенцефалограф з монітором церебральних функцій, гостру потребу у якому має Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня. Першим лотом стали марки із підписом президента Володимира Зеленського (їх розіграш закінчується 18 липня). Тепер же планується й наступний лот, про що на своїй сторінці у Facebook повідомив шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар.

"Навіть Головнокомандувач ЗСУ вирішив допомогти благодійному збору коштів для діток Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні", — написав журналіст, нагадавши, що необхідна для закупівлі сума складає 1,1 млн гривень.

Майбутній лот

Генерал Валерій Залужний не лише підписав кілька комплектів уже легендарних марок, а ще й записав коротке, але зворушливе відеозвернення до миколаївських дітлахів.

"Тримайтесь, сонечки, ми вас любимо і захищаємо!" — підкреслив він.

Коли саме буде оголошено про розіграш марок з автографом Залужного, "Телеграф" повідомить додатково.

Наразі ж у кожного українця є можливість допомогти діткам, зробивши пожертву задля можливості отримати марки із підписом Володимира Зеленського. Для цього можна внести "донат" на банку в Monobank — https://send.monobank.ua/jar/2guPvrndJj, або зробивши переказ на карту 5375 4112 0240 1068 (Голубкова Анна). Також гроші можна надсилати на карту ПриватБанку 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна) чи на Paypal — [email protected]

У коментарі до внеску слід обов'язково вказувати свій номер телефону, щоб у разі перемоги із вами можна було зв'язатися.

До речі, підсумовувати результати благодійного аукціону будемо вже зовсім скоро — у понеділок, 18 липня. Один комплект марок отримає той, хто зробить найбільший донат, а ще один розіграємо серед тих, хто зробив донат на суму понад 200 гривень. Врятуймо дітей разом!