Рус

Залужний підтримав проєкт "Телеграфу" щодо врятування дітей Миколаєва та записав зворушливе відео

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
245
Валерій Залужний, як очільник армії, знає, що кожне життя - безцінне Новина оновлена 16 липня 2022, 18:12
Валерій Залужний, як очільник армії, знає, що кожне життя - безцінне

Головком ЗСУ бере участь у суспільно-важливих для країни ініціативах

Українці отримають можливість отримати знамениту марку "Укрпошти" "Рускій воєнний корабль" з автографом Головнокомандуючого Збройних Сил України Валерія Залужного на благодійному аукціоні. Керівник української армії вирішив підтримати ініціативу, впроваджену волонтерками Анею Голубковою і Танею Сохар за медійної підтримки провідних українських видань — "Телеграф" та OBOZREVATEL. Її мета — придбання важливого медобладнання для дитячих лікарень.

Як відомо, наразі ми продовжуємо збирати кошти, за які буде закуплений електроенцефалограф з монітором церебральних функцій, гостру потребу у якому має Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня. Першим лотом стали марки із підписом президента Володимира Зеленського (їх розіграш закінчується 18 липня). Тепер же планується й наступний лот, про що на своїй сторінці у Facebook повідомив шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар.

"Навіть Головнокомандувач ЗСУ вирішив допомогти благодійному збору коштів для діток Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні", — написав журналіст, нагадавши, що необхідна для закупівлі сума складає 1,1 млн гривень.

Марка Рускій воєнний корабль із підписом Валерія Залужного
Майбутній лот

Генерал Валерій Залужний не лише підписав кілька комплектів уже легендарних марок, а ще й записав коротке, але зворушливе відеозвернення до миколаївських дітлахів.

"Тримайтесь, сонечки, ми вас любимо і захищаємо!" — підкреслив він.

Коли саме буде оголошено про розіграш марок з автографом Залужного, "Телеграф" повідомить додатково.

Наразі ж у кожного українця є можливість допомогти діткам, зробивши пожертву задля можливості отримати марки із підписом Володимира Зеленського. Для цього можна внести "донат" на банку в Monobankhttps://send.monobank.ua/jar/2guPvrndJj, або зробивши переказ на карту 5375 4112 0240 1068 (Голубкова Анна). Також гроші можна надсилати на карту ПриватБанку 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна) чи на Paypal[email protected]

У коментарі до внеску слід обов'язково вказувати свій номер телефону, щоб у разі перемоги із вами можна було зв'язатися.

До речі, підсумовувати результати благодійного аукціону будемо вже зовсім скоро — у понеділок, 18 липня. Один комплект марок отримає той, хто зробить найбільший донат, а ще один розіграємо серед тих, хто зробив донат на суму понад 200 гривень. Врятуймо дітей разом!

Теги:
#Волонтери #Марка #Валерій Залужний