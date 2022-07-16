Залужный поддержал проект "Телеграфа" по спасению детей Николаева и записал трогательное видео

Главком ВСУ участвует в общественно-важных для страны инициативах

Украинцы получат возможность получить знаменитую марку "Укрпочты" "Русский военный корабель" с автографом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного на благотворительном аукционе. Руководитель украинской армии решил поддержать инициативу, введенную волонтерами Аней Голубковой и Таней Сохар при медийной поддержке ведущих украинских изданий — "Телеграф" и OBOZREVATEL. Ее цель – приобретение важного медоборудования для детских больниц.

Как известно, сейчас мы продолжаем собирать средства, за которые будет закуплен электроэнцефалограф с монитором церебральных функций, в котором остро нуждается в Николаевской областной детской клинической больнице. Первым лотом стали марки с подписью президента Владимира Зеленского (их розыгрыш заканчивается 18 июля). Теперь же планируется и следующий лот, о чем на своей странице в Facebook сообщил шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар.

"Даже Главнокомандующий ВСУ решил помочь благотворительному сбору средств для детей Николаевской областной детской клинической больницы", — написал журналист, напомнив, что необходимая для закупки сумма составляет 1,1 млн гривен.

Будущий лот

Генерал Валерий Залужный не только подписал несколько комплектов уже легендарных марок, но и записал короткое, но трогательное видеообращение к николаевским ребятишкам.

"Держитесь, солнышки, мы вас любим и защищаем!" – подчеркнул он.

Когда именно будет объявлено о розыгрыше марок с автографом Залужного, Телеграф сообщит дополнительно.

Пока у каждого украинца есть возможность помочь детям, сделав пожертвование ради возможности получить марки с подписью Владимира Зеленского. Для этого можно внести "донат" на банку в Monobank — https://send.monobank.ua/jar/2guPvrndJj, или сделав перевод на карту 5375 4112 0240 1068 (Голубкова Анна). Также деньги можно отправлять на карту ПриватБанка 4731 2191 1435 7381 (Сохар Татьяна) или на Paypal — [email protected]

В комментарии к вкладу обязательно указывайте свой номер телефона, чтобы в случае победы с вами можно было связаться.

Кстати, подводить итоги благотворительного аукциона будем уже совсем скоро — в понедельник, 18 июля. Один комплект марок получит тот, кто сделает самый крупный донат, а еще один разыграем среди тех, кто сделал донат на сумму более 200 гривен. Спасти детей вместе!