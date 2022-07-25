Украинская прима-балерина проведет мастер-класс по балету, чтобы спасти жизни детей

Каждый желающий может присоединиться к благотворительному проекту и помочь детям.

Известная украинская балерина Кристина Шишпор и мастер спорта по художественной гимнастике Анастасия Давшан решили поддержать инициативу "Телеграфа" по сбору средств для детей из Николаева.

Волонтерский проект организовала Татьяна Сохар совместно с изданиями OBOZREVATEL и Телеграф для сбора средств на приобретение необходимой аппаратуры для больниц, куда привозят детей из горячих точек на востоке и юге Украины. Эти медучреждения крайне нуждаются в такой помощи.

Как известно, сейчас продолжается сбор средств для закупки электроэнцефалографа с монитором церебральных функций, в котором остро нуждается Николаевская областная детская клиническая больница.

Кристина Шишпор и Анастасия Давшан проведут благотворительный мастер-класс по Балету и Ваrre. Для участия необходимо внести "донат" на банку в Monobank — send.monobank.ua/jar/9XvpeZoJJC. Цель — собрать 100 000 грн. Принять участие в мастер-классе может каждый желающий. Количество участников не ограничено. Мастер-класс пройдет онлайн в Instagram в среду 3.08 в 10:00.

"Мы сильны и нас не победить. Мы сейчас объединились как никогда. И каждый работает на своем фронте", — подписала публикацию прима-балерина.

Количество участников не ограничено

Отметим, ранее инициативу активистов поддержали президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — они подписали несколько комплектов легендарных марок "Укрпочты", первую партию которых уже разыграли на благотворительном аукционе.

Помочь проекту можно по следующим реквизитам:

Paypal: [email protected]

Карта Приват: 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна Олександрівна)