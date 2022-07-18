Останній шанс! Як отримати ті самі марки з "русскім кораблем" та автографом Зеленського

Збір коштів завершиться 18 липня!

"Телеграф" спільно з волонтерами Тетяною Сохар та Анною Голубковою беруть участь у благодійному зборі коштів на покупку для Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні електроенцефалографа з монітором церебральних функцій. Вартість критично важливого пристрою становить 1,1 млн грн, а тому ми оголосили аукціон із головним призом у вигляді тих самих марок "Русскій воєнний корабель, йди…". До завершення аукціону залишилося мало часу.

Умови аукціону дуже прості. Треба лише перерахувати на благодійний рахунок (реквізити наприкінці матеріалу) суму від 200 гривень та взяти участь у розіграші двох комплектів марок за підписом президента України Володимира Зеленського.

Про необхідність купівлі важливого апарату Тетяна Сохар дізналася у голови асоціації батьків передчасно народжених дітей "Ранні Пташки" Олександри Балясної. Річ у тому, що електроенцефалограф з монітором церебральних функцій, який так потребує Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня, дозволяє запобігати дитячому церебральному паралічу та ураженню центральної нервової системи під час народження. Без нього абсолютна більшість дітей, які не мали доступу кисню до організму під час пологів (важка асфіксія), отримували діагноз ДЦП, а деякі взагалі помирали.

За словами медиків, пристрій дозволяє піти на виправлення навіть тим дітям, які не мали жодних шансів народитися здоровими.

Для того, щоб взяти участь в аукціоні, треба зробити пожертву на банку в Monobank — https://send.monobank.ua/jar/2guPvrndJj, або переклад на картку 5375 4112 0240 1068 (Голубкова Анна). Також взяти участь у розіграші марок можна зробивши переклад на картку ПриватБанку 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна), або на Paypal – [email protected] Обов’язково вказуйте свій контактний номер телефону у коментарі до доната, щоб ми змогли з вами швидко зв’язатися та, у разі виграшу, передати лот.

Підсумки розіграшу будуть підбиті 18 липня, тому часу залишається зовсім мало!

До речі, Телеграф готує розіграш ще кількох комплектів марок, цього разу з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, про подробиці ми розповімо трохи згодом.

Нагадаємо, раніше з ініціативи Тані Сохар та Ані Голубкової та за медійної підтримки видань "Телеграф" та OBOZREVATEL було розіграно футболку воротаря збірної України з футболу Георгія Бущана з його підписом. Виручені кошти пішли на купівлю медичної апаратури для обласної лікарні у Запоріжжі.