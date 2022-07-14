Танк окупантів зніс дах: у Бучі жителі багатоповерхівки власним коштом розпочали ремонт будинку

Мешканці намагаються врятувати багатоповерхівку до осені, інакше вона продовжить руйнуватися

У Бучі (Київська область) мешканці однієї з багатоповерхівок самотужки почали ремонтувати житло, яке було пошкоджено під час російського вторгнення.

Як повідомила мешканка будинку Тетяна Ярова у своєму Фейсбуку, російський танк 18 березня розніс дах будівлі, через що дев’ять сімей залишилися без житла, а ще 60 не можуть повернутися додому через те, що будинок може продовжувати руйнуватися.

За її словами, снаряд окупантів зніс дах та зруйнував верхній поверх. Для того, щоб хоч якось врятувати майно, що залишилося, місцеві жителі накрили дах плівкою, проте вона виявилася не здатною захистити від дощів.

Нині в будинку мешкає кілька сімей, а решта чекає поки відновлять дах. Втім, Ярова зазначає, що якщо до осені його не відновити, то будинок продовжуватиме руйнуватися.

Крім того, вона зазначила, що поки що жодної допомоги від держави вони не отримали, а тому вирішили відремонтувати будинок за власний кошт, проте вартість ремонту за оцінками може становити 3,7 мільйона гривень. У зв’язку з цим мешканці будинку звернулися за допомогою до всіх небайдужих.

Реквізити для допомоги :

ОСББ "БУЧА КВАРТАЛ" (СУСПІЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ)

ЄДРПОУ 38972151

АТ "ПРИВАТ БАНК" (ЕДРПОУ банку 14360570 код банку 305299)

UA923052990000026006010128151 UAH

Призначення платежу: Благодійний внесок

Картка ОСББ у гривні:

4246001030184349

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Як повідомлялося раніше, Буча у перші місяці війни стала символом російського терору. Після відступу росіян з Київської області місто поступово приходить до тями, хоча сліди руйнувань все одно впадають у вічі.