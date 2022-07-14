Танк оккупантов снес крышу: в Буче жители многоэтажки за свои средства начали ремонт дома

Жители пытаются спасти многоэтажку до наступления осени, иначе она продолжит разрушаться

В Буче (Киевская область) жители одной из многоэтажек своими силами начали ремонтировать жилье, которое было повреждено во время российского вторжения.

Как сообщила жительница дома Татьяна Ярова в своем Фейсбук, российский танк 18 марта разнес крышу здания из-за чего девять семей остались без жилья, а еще 60 не могут вернуться домой из-за того, что дом может продолжать разрушаться.

По ее словам, снаряд оккупантов снес крышу и разрушил верхний этаж. Для того чтобы хоть как-то спасти оставшееся имущество, местные жители накрыли крышу пленкой, однако она оказалась не способной защитить от дождей.

В настоящее время в доме живет несколько семей, а остальные ждут пока восстановят крышу. Впрочем, Ярова отмечает, что если до осени ее не восстановить, то дом продолжит разрушаться.

Кроме того, она отметила, что пока никакой помощи от государства они не получили, а потому решили отремонтировать дом за личные средства, однако стоимость ремонта по оценкам может составить 3,7 миллиона гривен. В связи с этим жители дома обратились за помощью ко всем небезразличным.

Реквизиты для помощи:

ОСМД "БУЧА КВАРТАЛ" (ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)

ЕГРПОУ 38972151

АО "ПРИВАТ БАНК" (ЭДРПОУ банка 14360570 код банка 305299)

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Назначение платежа: Благотворительный взнос

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Как сообщалось ранее, Буча в первые месяцы войны стала символом российского террора. После отступления россиян из Киевской области, город постепенно приходит в себя, хотя следы разрушений все равно бросаются в глаза.