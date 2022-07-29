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Коротке бабине літо і перший сніг у жовтні: якою буде осінь 2022

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Бабине літо цієї осені буде нетривалим
Бабине літо цієї осені буде нетривалим

Синоптики прогнозують Україні ранню осінь цього року

Згідно з прогнозом народного синоптика Леоніда Деркача, цьогорічна осінь має настати рано – її подих буде відчутним вже у другій половині серпня. Згідно з довгостроковими прогнозами, сезон прохолоди і справді не змусить себе чекати.

Як повідомляє видання UkrainaToday, спеціалісти Гідрометцентру проаналізували багаторічні погодні тенденції і дійшли висновку, що бабине літо-2022 буде пізнім і не надто тривалим. Так вересень синоптики обіцяють прохолодний та дощовий і лише у жовтні можна буде очікувати на недовге повернення теплих днів. Після чого холодний сезон остаточно вступить у свої права.

Прогноз Леоніда Горбаня на осінь-2022

Примітно, що цей прогноз збігається з розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, які він зібрав у книжку "Погода до 2030 року". За його даними, початок вересня буде досить приємним – ясним та теплим. Але вже з середини місяця почнуться дощі, які принесуть в Україну прохолоду.

Бабине літо, за прогнозом Горбаня, має настати на початку жовтня. Але протриває воно приблизно 10 днів. Після чого почнеться відчутне похолодання – спершу нічні заморозки, а під кінець місяця очікується навіть перший в сезоні сніг.

Листопад же, згідно з народним синоптиком, супроводжуватиметься класичною для глибокої осені погодою – похмурим небом майже без проблисків сонця та дощами. Перші морози мають вдарити уже у 20-х числах листопада.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", серпень у Гідрометцентрі обіцяють досить спекотний і дощовий.

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#Погода #Похолодання #Осінь #Бабине літо