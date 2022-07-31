"Погодний армагеддон" на заході та аномальна спека на сході країни: синоптики розповіли, як "прощатиметься" з українцями липень

Погоду в неділю як і раніше визначатиме "капризна" Frieda

Поки думки багатьох українців зайняті прогнозами про погоду в серпні (можливо, вдасться вирватися на пару днів на дачу або до місцевого ставу), липень нагадує їм про те, що він ще не пішов назавжди, і готує сюрприз – принаймні для мешканців. деяких регіонів.

Отже, сьогодні, в неділю, 31 липня, погоду багато в чому визначатиме циклон на ім’я Frieda, який спричинить сильні зливи в західних областях України.

Про це попереджає у своєму Telegram синоптик Наталія Діденко.

"Серйозні дощі поєднуватимуться з грозами, іноді навіть градом і шквалами", — пише вона.

У Карпатах, за інформацією спеціаліста, дощі будуть навіть небезпечними через свою силу, бо можуть провокувати в окремих місцях підйом рівня води у річках!

Крім того, жителям міст на заході країни не варто перебувати під старими деревами, білбордами, а також ретельно вибирати місця паркування автомобілів. Крім того, міські стоки можуть не справлятися з такою кількістю небесної вологи.

Прогноз Наталії Діденко підтверджує інформація її колег із Українського гідрометцентру, згідно з якою у західних областях протягом доби пройдуть дощі, іноді сильні.

Водночас більша частина території України в неділю, навпаки, перебуватиме у зоні впливу антициклону, тому в більшості областей переважатиме суха погода.

Погода 31 липня

Але вже перші дні серпня будуть відзначені вторгненням в Україну дощової погоди та гроз. Хоча на сході та півдні температура повітря продовжуватиме триматися на високих позначках, місцями – навіть вище +30 градусів.

Найнижчою температура буде на заході (від +19 до +22), а у південній та східній частинах країни буде спека до +32 градусів.

Погода 1 серпня

У вівторок, 2 серпня, дощу не буде лише на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині. На решті території України очікуються грози.

На півдні та сході температура знизиться лише на кілька градусів (до +31…+32).

Погода 2 серпня

Ну а там вже й рукою подати до обіцяного синоптиками похолодання наприкінці першого тижня серпня.