Сильна спека ще повернеться до України: де у серпні буде найтепліше

Місцями стовпчики термометра піднімуться до +37 градусів

Серпень цього року принесе "різноманітну" погоду мешканцям України та ще встигне порадувати любителів тепла спекотними днями, хоча у цьому плані з першими двома літніми місяцями він уже не зрівняється.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, температурні гойдалки продовжуватимуться практично по всій країні протягом першої половини місяця, проте після цього прийде різке похолодання.

На Заході місяць загалом буде дуже прохолодним, хоч і буде кілька періодів, коли стовпчик термометра підніматиметься до +30 градусів.

У центральних областях місяць розпочнеться трохи тепліше. Однак рясні опади не дадуть сповна насолодитися літніми днями та призведуть до суттєвих перепадів температур у першій половині серпня.

На Схід спека повернеться після незначного похолодання на початку місяця. Синоптики очікують, що високі температури там утримуватимуться аж до початку третього тижня місяця. Потім стовпчик термометра почне поступово знижуватися і ближче до кінця місяця може навіть ненадовго показати "осінні" значення.

У південних областях перепади температур будуть не настільки яскраво виражені, як у інших куточках нашої країни. Похолодання туди прийде лише в 20-х числах, але навіть з ним там очікуються комфортніші погодні умови, ніж в інших областях.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що спека в Україні спостерігатиметься також на початку вересня, а в деякі місця може повернутися і в середині першого осіннього місяця.