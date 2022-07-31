Серпень розпочнеться з гроз: українців попередили про погодні сюрпризи на початку тижня

Якої погоди чекати у перші дні серпня

Початок серпня принесе в Україну дощі та грози, які найближчими днями пройдуть по всій території нашої країни.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, 1 серпня суха погода зберігатиметься на Півночі України, а також у частині центральних та східних областей.

Найбільш прохолодним понеділок буде на Заході, де стовпчик термометра опуститься аж до значень +21…+23 градуси, а найтепліша погода очікується на Сході, де повітря прогріється до +30…+32 градусів.

У вівторок дощі закінчаться у західних областях, але жителям решти України пощастить менше. Опади також спричинять невелике зниження температури повітря.

Схожа картина також спостерігатиметься і 3-4 серпня. Однак у ці дні на заході суттєво потеплішає, а стовпчик термометра покаже "літні" значення в районі +30 градусів.

У п’ятницю ж дощі продовжуватимуться на Сході України, а також повернуться до південних областей. Попри це, погода там очікується теплою, як і в цілому по всій Україні.

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що на початку серпня на українців чекає мінлива погода. Проте загалом серпень хоч ще встигне порадувати любителів тепла спекотними днями, але в цьому плані з першими двома літніми місяцями він уже не зрівняється.