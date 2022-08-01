росія може піти в новий наступ: у ГУР розповіли, в чому вона поки що сильна

противник посилює свою активність на сході на півдні країни

росія може вдатися до нових наступальних операцій задля захоплення ще більшої кількості українських територій при умові, що здобуде перемогу під час битви за південну частину України.

Відповідну інформацію під час свого інтерв'ю для видання The Guardian розповів заступник голови військової розвідки України Вадим Скибицький, коментуючи питання щодо збільшення росією кількості своїх військ у південній частині України через контрнаступ українських Збройних сил.

За його словами, наразі у кожному російському військовому окрузі створюються спеціальні стрілецькі батальйони резервістів. Крім того, формується третій армійський корпус у західному військовому окрузі рф. Навчання особового складу нового корпусу відбувається під безпосереднім керівництвом міністра та заступника міністра оборони росії.

Крім того, Скибицький додав, що те, у якій саме частині України росія планує активізувати новий корпус, залежатиме від того, як розвиватимуться бойові дії у південних та східних областях.

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Представник ГУР також додав, що одним із позитивних моментів для противника є можливість оперативно перекидати свої війська та бойову техніку з місця на місце. Скибицький зазначив, що росія раніше практикувала це під час військових навчань, які проходили перед повномасштабним вторгненням в Україну, і вказав на те, як російські війська відступили з північних регіонів України у березні і знову з'явилися на Донбасі лише за два тижні.

"Ми знаємо, що вони можуть повернутися до Білорусі за два-три тижні, якщо їм знадобиться", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як під час боїв на півдні України окупанти зазнали серйозних втрат та через прицільні удари українських військових залишилися без рідкісної установки.