Бої на півдні: ЗСУ завдали росіянам серйозних втрат і знищили рідкісну установку

ЗСУ "відмінусували" понад 60 окупантів

Українські військові за добу 18 липня завдали серйозної шкоди окупаційним силам у південних областях нашої країни.

Згідно з заявою Оперативного командування "Південь", протягом дня росіяни активно завдавали ударів крилатими ракетами та реактивною артилерією по мирних містах та селищах, але ЗСУ завдавали ударів у відповідь.

Зокрема біля Снігурівки авіація завдала ударів по складах боєприпасів та скупченням живої сили противника.

Загалом за добу українські захисники успішно ліквідували 65 російських загарбників, а також 11 одиниць автомобільної та броньованої техніки. Окремо згадується про знищення мобільного комплексу зв’язку "Редут-2УС".

Варто зазначити, що ця установка прийнята на озброєння російської армії лише у 2013 році і нині їх окупанти мають трохи більш як 10 одиниць.

Крім того, в ОК "Південь" вказали, що ракетними ударами було знищено склади боєприпасів окупантів у районі Райського та Берислава. Втрати уточнюються.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 19 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Одеській області. Одна з ракет була перехоплена над обласним центром, а решта впала на території приватного сектору.