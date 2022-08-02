"Мобілізація монет": Нацбанк запустив незвичайний збір коштів для ЗСУ

У багатьох монети просто лежать у гаманцях і не використовуються для розрахунків

Національний банк України запустив благодійну акцію зі збору коштів на потреби ЗСУ, яка отримала назву "Смілива гривня".

Як повідомляє пресслужба регулятора, суть акції полягає у зборі монет номіналом 10 та 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 гривень, які українцями не завжди використовуються як розмінні та часто просто залишаються лежати без діла у гаманцях та кишенях.

У Нацбанку зазначають, що наразі в обороті перебуває близько 14 мільярдів монет загальною сумою 5 мільярдів гривень. При цьому значна частина з них, зокрема монети номіналом 10 та 50 копійок, часто просто не використовується у фінансових операціях і залишаються лежати у скарбничках та гаманцях. Однак, якщо ці кошти будуть передані на потреби ЗСУ, то вони можуть стати суттєвою допомогою у захисті від російських окупантів.

Акція стартувала 1 серпня і триватиме до 31 жовтня 2022 року. Здати монети можна у філіях "Ощадбанку" та "ПУМБ" по всій Україні, де ситуація з безпекою дозволяє продовжувати їхню роботу.

У НБУ також зазначили, що 5 мільярдів гривень — це вартість приблизно 70 безпілотників "Байрактар", 25 РСЗВ HIMARS, 50 танків Т-90 або 150 БМП.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії українці часто проводять благодійні збори коштів на потреби ЗСУ. Так нещодавно волонтери фонду "Повернися живим" змогли зібрати гроші на закупівлю цілого комплексу із трьох безпілотників "Байрактар" та всього необхідного обладнання.