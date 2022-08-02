Потепління не за горами: чого чекати від погоди в Україні до кінця тижня

В Україні суттєво потеплішає до кінця тижня

Рясні опади, які накрили Україну на початку серпня, відчутно знизили температуру повітря, проте, за прогнозами синоптиків, тепло повернеться до нашої країни вже скоро.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, відносно прохолодна погода зберігатиметься протягом робочого тижня, хоча у п’ятницю на Заході очікується помітне потепління.

Дощі з грозами, які розпочалися 2 серпня на більшій частині території країни, продовжуватимуться і 3 серпня. Як і раніше, суха погода залишатиметься лише у західних областях.

Подібна картина спостерігатиметься і 4 серпня, хоча у цей день температура повітря трохи підніметься.

Перші натяки на повернення літньої погоди українці помітять лише у п’ятницю, 5 серпня, коли стовпчики термометра у західних областях досягнуть позначки +30 градусів. Останній день робочого тижня також принесе спекотну суху погоду й мешканцям Київщини.

У суботу на українців чекає спекотний літній день з температурою повітря вище +30 градусів, проте вже в неділю дощі знову повернуться на Захід країни.

Як повідомлялося раніше, на початку серпня в Україні варто чекати на температурні гойдалки, проте хоч останній місяць літа ще принесе кілька спекотних днів, проте в цілому він не зможе похвалитися літньою спекою. До того ж рясні опади будуть приносити періоди відчутного похолодання.

А ось осінь цього року настане рано і вже на початку вересня варто чекати сильного падіння температур та перших нічних заморозків.