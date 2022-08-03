Дощі підуть майже з усіх регіонів: народний синоптик озвучив дату потепління в Україні

У більшості областей дощі відступлять ближче до вихідних, але теплішати почне пізніше

Початок серпня в Україні видався дощовим та прохолодним майже по всій території країни, а тому багато хто цікавиться, коли ж повернеться тепло й зникнуть опади.

Відповідь на це питання у коментарі "Телеграфу" дав народний синоптик Станіслав Щедрін. За його прогнозом, циклон вже зовсім скоро почне покидати терени України, а тому очікується припинення опадів і підвищення температурних показників.

Синоптик зазначив, що дощі почнуть відступати у більшості областей вже з 6 серпня, а протримається така погода до 14 числа. Тільки в окремі дні, стверджує Щедрін, місцями можуть пройти незначні дощі.

Варто додати, що в цей проміжок часу потепліє майже по всій Україні — стовпчики термометрів будуть досягати відміток від +30 до +34 градусів у денний період та до +16-20 градусів тепла вночі.

За даними погодного ресурсу gismeteo.ua, у Києві дощі очікуються 7 та 8 серпня, а усі інші дні з 6 по 16 буде сухо і без опадів.

У Харкові незначна кількість опадів прогнозується на 6 серпня, а інші 1,5 тижня будуть сухими та теплими.

Тим часом у Дніпрі, за прогнозом синоптиків, період з 6 по 16 серпня буде дуже спекотним, а дощів не йтиме взагалі. Схожими будуть погодні умови і в Одесі.

Тим часом у Львові синоптики прогнозують короткочасні опади з 7 по 11 серпня, а в інші дні дощі відступлять.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який прогноз дають синоптики "Гідрометцентру" на останній місяць літа.