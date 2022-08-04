Затяжні дощі майже у всіх регіонах: синоптики дали прогноз погоди в Україні на початок вересня

Значно тепліше на початку осені буде у південних регіонах, але й там будуть дощі

Початок осені у більшості міст України почнеться з дрібних, але досить затяжних дощів. Це пов'язано з тим, що країна потрапить під вплив холодного циклону, який супроводжуватиметься ще й зниженням температур.

Як передає Ukraina Today, такий прогноз озвучили представники гідрометеорологічного центру на основі аналізу відповідних показників за попередні роки.

За даними сайту gismeteo.ua, початок вересня у Києві буде супроводжуватися короткочасними дощами — вони почнуться з 3 числа і триватимуть до 9. З дощами прийде і похолодання — температурні показники будуть коливатися на рівні +16 +22 градуси вдень, та +11 +17 градусів вночі.

У Харкові на перший місяць осені синоптики також прогнозують дощі, які чергуватимуться з проясненнями та сонячними днями. Максимальна температура вдень на початку вересня буде на рівні +23 градуси, а вночі падатиме до +11. Схожим початок осені цього року буде й в Дніпрі.

Значно вищими температурними показниками, але не відсутністю дощів, порадують погодні умови в Одесі. Синоптики прогнозують на початку вересня до +27 градусів тепла вдень, а от вночі стовпчики показуватимуть в середньому +15.

У Львові в період з 1 по 9 вересня також йтимуть дощі, але з невеликими перервами. Вдень температура повітря очікується в середньому до +20 тепла, вночі — +14.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого очікувати від погоди в Україні в інші осінні місяці.