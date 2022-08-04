Спека та грози: чого чекати від погоди в Україні найближчими днями

В Україні найближчими днями пануватимуть грози

Найближчими днями по всій території України переважатиме висока температура повітря, а різкий стрибок униз очікується у вівторок, 9 серпня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що у п’ятницю на заході України домінуватиме антициклонічний характер погоди, тому там буде сухо та сонячно, а ось на решті території країни пройдуть дощі та грози.

"Найближчими днями переважатиме висока температура повітря, а різкий стрибок вниз, до похолодання (у Києві, ймовірно, до +20+22 градусів) очікується у вівторок", — зазначила Діденко.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у найближчі 5 днів на території України буде спекотно, а грозовий фронт зміститься зі східних та центральних областей до західних. 9 серпня очікується похолодання у північній частині України.

Прогноз погоди на 5 серпня.

Прогноз погоди на 6 серпня.

Прогноз погоди на 7 серпня.

Прогноз погоди на 8 серпня.

Прогноз погоди на 9 серпня.

Раніше повідомлялося, що серпень загалом не зможе похвалитися літньою спекою.

Нагадаємо, початок осені у більшості міст України розпочнеться з дрібних, але затяжних дощів. Це зв'язано з тим, що країна потрапить під вплив холодного циклону, через що помітно знизиться температура повітря.