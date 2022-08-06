Погода готує сюрпризи: де в Україні пройдуть дощі

В Україну йдуть дощі з грозами

Найближчі кілька днів для українців не будуть стабільними щодо погодних умов, адже дощі з грозами прокотяться по всій території України, але не відразу.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, загалом на вихідних та на початку нового тижня температурна картина дотримуватиметься загальної тенденції — на Заході буде прохолодно, а на Сході спекотно.

У неділю, 7 серпня, дощі та грози варто чекати у західних областях, а також на Київщині та Чернігівщині. В решті областей зберігатиметься мінлива хмарність, але без опадів.

Початок нового тижня буде дощовим у деяких західних областях, а також на Півночі нашої країни. Однак перепочинок для жителів Заходу буде недовгою, оскільки вже 9 серпня опади знову повернуться.

У середу хвиля грозовий фронт рушить далі на схід і накриє центральні та частину південних областей, а у четвер дощі доберуться і до Сходу.

Як повідомлялося раніше, у серпні в українців ще буде можливість насолодитися спекотною погодою, але різке похолодання прийде до нашої країни ще до календарної осені.