Погода готує сюрпризи: де в Україні пройдуть дощі
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В Україну йдуть дощі з грозами
Найближчі кілька днів для українців не будуть стабільними щодо погодних умов, адже дощі з грозами прокотяться по всій території України, але не відразу.
Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, загалом на вихідних та на початку нового тижня температурна картина дотримуватиметься загальної тенденції — на Заході буде прохолодно, а на Сході спекотно.
У неділю, 7 серпня, дощі та грози варто чекати у західних областях, а також на Київщині та Чернігівщині. В решті областей зберігатиметься мінлива хмарність, але без опадів.
Початок нового тижня буде дощовим у деяких західних областях, а також на Півночі нашої країни. Однак перепочинок для жителів Заходу буде недовгою, оскільки вже 9 серпня опади знову повернуться.
У середу хвиля грозовий фронт рушить далі на схід і накриє центральні та частину південних областей, а у четвер дощі доберуться і до Сходу.
Як повідомлялося раніше, у серпні в українців ще буде можливість насолодитися спекотною погодою, але різке похолодання прийде до нашої країни ще до календарної осені.