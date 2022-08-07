Грозовий фронт пройде Україною: де очікувати опади найближчими днями

Грози не збираються залишати Україну

Серпень продовжує дивувати нетиповою для себе погодою. По всій території України протягом 5 днів пройдуть дощі з грозами.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру. До вашої уваги прогноз погоди в Україні на 8-12 серпня.

Другий тиждень серпня розпочнеться комфортною сонячною погодою на заході та півночі країни, а от центр, південь та схід страждатимуть від спеки від +28 до +35 градусів вдень.

Прогноз погоди в Україні на 8 серпня

9 серпня, починаючи з Заходу, по Україні почне рухатися грозовий фронт, який почергово зачепить усі регіони країни. Спека збережеться лише на півдні та сході країни.

Прогноз погоди в Україні на 9 серпня

Прогноз погоди в Україні на 10 серпня

Прогноз погоди в Україні на 11 серпня

Прогноз погоди в Україні на 12 серпня

Нагадаємо, у серпні в українців ще буде можливість насолодитися спекотною погодою, проте різке похолодання прийде до нашої країни ще до календарної осені.

Раніше директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що найближчої зими в Україні можуть бути короткі періоди сильних морозів, проте загалом зима очікується теплою та короткою. Це оптимістичний прогноз, адже через війну на території нашої країни економитимуть енергоресурси, що позначиться на опалювальному сезоні.