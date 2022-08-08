Питання не в грошах: Фейгін пояснив причини, через які путін напав на Україну

Влада росії хотіла за допомогою війни досягти "імперського ренесансу"

Своїм вторгненням в Україну росія хотіла закріпити свій "особливий статус" на геополітичній арені, а згодом грошима розв'язати питання визнання її влади над окупованими територіями.

Про це розповів юрист, правозахисник та політичний блогер Марк Фейгін у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Війна — це питання про владу, а не питання про гроші", — сказав він.

За його словами, завдяки експлуатації російських ресурсів у кремля створилася ілюзія того, що цей матеріальний добробут можна використовувати для інших цілей, на кшталт "імперського ренесансу" та підтвердження свого геополітичного статусу шляхом війни.

Тим самим, каже Фейгін, російське керівництво вирішило захопити Україну і можливо ще щось, а потім грошима розв'язувати питання про визнання її завоювань.

"Я думаю, що вони (керівництво росії, — ред.) завжди такими були, але вони недооцінили, як мені здається, реактивність Заходу на такі речі. Що є речі, які в якийсь момент неможливо вирішити грошима. Це питання про принципи, від яких Захід не може відмовитись, навіть якби окремі його представники в істеблішменті цього хотіли б", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер висловив думку, що "надскладні часи" для нашої країни ще не настали. Він очікує, що навесні і влітку 2023 року війна триватиме.