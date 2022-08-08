Вересень в Україні компенсує холодну весну: прогноз на осінь-2022

Початок осені обіцяють теплим та приємним

Поки синоптики обіцяють українцям не надто комфортний серпень то з пекельною спекою, то з раннім приходом осені, прогнози на початок наступного сезону тішать. Як розповіла кліматолог Світлана Бойченко, вересень повною мірою компенсує холодний травень, а жовтень порадує справжнім бабиним літом.

Як розповіла Бойченко "КП в Україні", на початку вересня в Україні пануватимуть цілком літні температури – 26-27 градусів тепла в середньому. А зниження температури, притаманне осені, буде поступовим. До кінця місяця небо затягнеться хмарами і підуть дощі.

Дощову естафету підхопить і жовтень. Хоча мокрою і вітряною буде лише половина місяця. У перші тижні варто очікувати на бабине літо і навіть є шанси, що воно затягнеться. Температура при цьому може сягати +18 градусів. Під кінець місяця вона опуститься до 7-10 вище нуля. Більш відчутної прохолоди варто чекати мешканцям західних областей.

А листопад, за прогнозами Бойченко, буде із класичною листопадовою погодою. Повітря стане вологим і почнуться холоди. Перший мокрий сніг кліматолог прогнозує на середину місяця, коли температура ще буде плюсовою. А от завершиться осінь уже морозами.

Як повідомляв "Телеграф", сервіси прогнозування погоди все ж обіцяють у перші дні вересня суттєве зниження температури.