У Зеленського різко відповіли на можливість прямих переговорів із путіним

Україна наразі не має потреби у повернення до переговорів із рф

Поки росія не отримає низку суттєвих тактичних поразок на полі бою з українцями, вона не здатна адекватно сприймати будь-які переговорні процеси. Наразі ж ймовірність проведення прямих переговорів Володимира Зеленського із путіним є абсолютно не актуальною.

Відповідну інформацію у свою інтерв'ю для видання ВВС повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи є в українського президента Зеленського наразі бажання розмовляти із кривавим російським лідером володимиром путіним.

За словами українського політика, Зеленський є вкрай прагматичною людиною, тож кожна його дія пов'язана із бажанням мінімізувати в подальшому будь-які ймовірні втрати чи негативні наслідки. Якщо ще в перші місяці війни він публічно заявляв, що готовий до прямих переговорів із путіним, то зараз це вже не актуально.

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Крім того, Подоляк додав, що українська сторона чітко усвідомлює, що поки росія не отримає на полі бою низку суттєвих тактичних поразок, вона не готова буде адекватно сприймати будь-які переговори.

"Він (Зеленський — ред.) це абсолютно чітко розуміє. І він це доводить, до речі, партнерам: якщо ви хочете, щоб ми дійсно сіли і говорили про щось, то потрібно спочатку довести силою, що Україна потужніша з військової точки зору, з точки зору стратегії і тактики і з точки зору управління військовою операцією, ніж Російська Федерація. Тоді можна вести переговори", — пояснив радник керівника ОП.

Водночас на запитання журналіста, на яких підставах Зеленський розмовлятиме з російським диктатором і чи є зараз у цьому потреба, Подоляк відповів — прямо зараз це не актуально.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як самопроголошений білоруський лідер олександр лукашенко публічно прокоментував ймовірність відновлення перемовного процесу між Україною та росії, заявивши, що Київ повинен сісти за переговори із москвою, адже це допоможе швидше закінчити війну на українських територіях.