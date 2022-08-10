В Україні потеплішає, але насолодитися погодою вдасться далеко не всім: прогноз синоптиків

Дощі в Україні затягнуться ще щонайменше на кілька днів

Більшу частину території України найближчими днями накриє дощами та грозами, проте попри це, до кінця тижня практично по всій країні почне тепліти.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, найбільш прохолодною погода залишатиметься у західних областях, тоді як найспекотніше буде у східних областях, де протягом частини тижня, що залишилася, стовпчик термометра зможе підійматися до +36 градусів.

11 серпня опадів варто чекати практично на всій території України, а температура повітря вище +30 градусів підніматиметься лише у східних та південних областях.

Подібна картина спостерігатиметься і 12 серпня, хоча дощі перестануть на півдні нашої країни.

У суботу та неділю опади продовжаться у центральних та західних областях, також періодично накриватиме південну частину України.

Там вони залишатимуться і в понеділок, хоча на той час у країні загалом потеплішає, і навіть на Заході на шкалі градусника можна буде побачити значення до +28 градусів.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач спеціально для "Телеграфа" давав прогноз на серпень. За його словами, друга половина місяця спочатку радуватиме помірним теплом та комфортною погодою, проте потім до країни прийдуть інтенсивні дощі. Втім, завершення серпня буде відносно сухим та теплим.