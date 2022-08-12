Перше всеукраїнське дослідження про рівень залученості дітей до спорту та його вплив на фізичне та ментальне здоровʼя

Parimatch Foundation та Міністерство спорту та молодіжної політики України запускає дослідження, як спорт впливає на фізичне та ментальне здоровʼя

В Україні стартує масштабне дослідження щодо рівня залученості дітей та молоді до фізичної активності, а також вплив спорту на фізичне та ментальне здоров'я. Воно триватиме пʼять місяців. Ініціатором виступив міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation. Партнерами та реалізаторами ініціативи стали державні установи, що підпорядковуються Міністерству спорту та молодіжної політики України — Державний інститут сімейної та молодіжної політики та Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх".

Фонд ставить на меті в першу чергу дослідити рівень залученості дітей до фізичної та рухової активності, та як спорт впливає на фізичний та психічний стан здоров’я дітей та молоді за останні три роки. Разом з тим побачити динаміку змін та стан внаслідок впливу повномасштабного російського вторгнення на територію України. Це також дасть можливість визначити обмеження, що існують для дітей та молоді до занять фізичною культурою та спортом.

— Україна має розгалужену мережу державних та недержавних закладів сфери фізичної культури та спорту, діяльність якої має можливість вплинути на стан фізичного і психічного здоров'я дітей та молоді. Але для цього потрібно провести глибокий аналіз ситуації, зокрема, дослідити вплив занять фізичною культурою та спортом на спосіб життя і стан здоров’я дітей та молоді, можливість використання фізкультури та спорту як способу реабілітації фізичного та психічного здоров’я населення різного віку та соціального становища, — зазначив виконувач обов’язків директора Державного інституту сімейної та молодіжної політики Ростислав Драпушко.

За останні декілька років виникають вагомі виклики та складні ситуації, які значним чином вплинули на рухову активність дітей та молоді. Карантинні обмеження під час пандемії COVID-19 обмежили доступ дітей та молоді до закладів освіти, закладів фізичної культури і спорту. Повномасштабне російське вторгнення на територію України у лютому спричинило значну зовнішню і внутрішню міграцію. Кожна п’ята дитина була змушена покинути власну домівку. На невизначений час навчання в закладах освіти припинилось, припинилась й робота гуртків, секцій, спортивних шкіл. Діти були вимушені знаходитись значний проміжок часу у бомбосховищах, залишаючись без мінімального рівня рухової активності.

Обидва ці виклики, особливо російське вторгнення, спровокували значні психологічні розлади серед дітей та молоді, які потребують корекції поведінки, а й іноді реабілітації. Одним з найвпливовіших чинників на психічне і фізичне здоров’я може стати заняття фізичною культурою та спортом і підвищення рухової активності.

— Все населення України живе в постійному стресі, переживає тривогу за своє життя та життя своїх близьких, не відчуває себе у безпеці, що в цілому має негативний вплив на фізичне та психічне здоров’я. Особливо це стосується дітей та молоді. Тому ми ставимо собі за мету зробити все можливе, аби кожен українець віднайшов свій власний шлях до здоровʼя і добробуту через заняття фізичною культурою і спортом, — зазначив директор Всеукраїнського центру здоров’я населення "Спорт для всіх" Андрій Ребрина.

Результати дослідження дозволять визначити вплив занять фізичною культурою та спортом на спосіб життя і стан здоров’я дітей. У цьому допоможе аналіз національного та закордонного досвіду.

— Ми підтримуємо мету загальнонаціональної програми "Здорова Україна", яку ініціював Президент Володимир Зеленський, покликану зробити здоровий спосіб життя частиною українського менталітету. Наш Фонд реалізує спортивні програми, щоб якомога більше дітей були залучені до регулярних занять спортом та фізичною, руховою активністю. Тому Parimatch Foundation вважає за необхідне проведення даного дослідження, яке на сьогодні є унікальним. Адже воно буде мати значний довгостроковий ефект на формування державної політики як у сфері фізичної культури та спорту, так і у сфері охорони здоров’я, молодіжній і соціальній політиці, у сфері освіти, та дасть вектор розвитку для майбутніх проєктів та програм, і сподіваємось національних змін, ініційованих державою — прокоментував директор представництва міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation в Україні Вадим Місюра.

Зазначимо, що Parimatch Foundation робить все можливе, аби покращити здоров’я та добробут суспільства, надаючи дітям рівні можливості та доступ до занять спортом і навчання. Навіть у період воєнних дій, Фонд не зупиняє тренування, але проводить їх в онлайн форматі. Parimatch Foundation продовжує надавати стипендії дітям з інвалідністю, підтримувати вчительський потенціал. З лютого Фонд додав фокус на допомогу дітям в евакуації, гуманітарну допомогу, медичну та психологічну підтримку сімей, що постраждали від війни. Наразі поступово відновлює довоєнні спортивні програми в офлайн форматі та створює нові проєкти, які допоможуть пришвидшити психологічну реабілітацію дітей через спорт. Головна ціль — залучити якомога більше дітей до спортивного дозвілля та активного способу життя.