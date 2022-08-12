Первое всеукраинское исследование об уровне вовлеченности детей в спорт и его влиянии на физическое и ментальное здоровье

Parimatch Foundation и Министерство спорта и молодежной политики Украины запускают исследования о влиянии спорта на физическое и ментальное здоровье

В Украине стартует масштабное исследование уровня привлечения детей и молодежи к физической активности, а также влияние спорта на физическое и ментальное здоровье. Оно продлится пять месяцев. Инициатором выступил международный благотворительный фонд Parimatch Foundation. Партнерами и реализаторами инициативы стали государственные учреждения, подчиняющиеся Министерству спорта и молодежной политики Украины – Государственный институт семейной и молодежной политики и Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех".

Фонд ставит своей целью в первую очередь исследовать уровень вовлеченности детей в физическую и двигательную активность, и то как спорт влияет на физическое и психическое состояние здоровья детей и молодежи за последние три года. Вместе с тем, увидеть динамику изменений и состояние вследствие влияния полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Это также позволит определить ограничения, существующие для детей и молодежи для занятий физической культурой и спортом.

— Украина имеет разветвленную сеть государственных и негосударственных учреждений сферы физической культуры и спорта, деятельность которой может повлиять на состояние физического и психического здоровья детей и молодежи. Но для этого нужно провести глубокий анализ ситуации, в частности, исследовать влияние занятий физической культурой и спортом на образ жизни и состояние здоровья детей и молодежи, возможность использования физкультуры и спорта как способа реабилитации физического и психического здоровья населения всех возрастов и социального положения, — отметил исполняющий обязанности директора Государственного института семейной и молодежной политики Ростислав Драпушко.

За последние несколько лет возникают веские вызовы и сложные ситуации, которые значительно повлияли на двигательную активность детей и молодежи. Карантинные ограничения во время пандемии COVID-19 ограничили доступ детей и молодежи к учебным заведениям, учреждениям физической культуры и спорта. Полномасштабное российское вторжение на территорию Украины в феврале привело к значительной внешней и внутренней миграции. Каждый пятый ребенок был вынужден покинуть свой дом. На неопределенное время учеба в учебных заведениях прекратилась, прекратилась и работа кружков, секций, спортивных школ. Дети вынуждены находиться значительный промежуток времени в бомбоубежищах, оставаясь без минимального уровня двигательной активности.

Оба эти вызова, в особенности русское вторжение, спровоцировали значимые психологические расстройства среди детей и молодежи, требующие коррекции поведения, а время от времени и реабилитации. Одним из наиболее влиятельных факторов на психическое и физическое здоровье может стать занятие физической культурой и спортом и повышение двигательной активности.

— Все население Украины живет в постоянном стрессе, переживает тревогу за свою жизнь и жизнь своих близких, не чувствует себя в безопасности, что в целом оказывает негативное влияние на физическое и психическое здоровье. Особенно это касается детей и молодежи. Поэтому мы ставим целью сделать все возможное, чтобы каждый украинец нашел свой собственный путь к здоровью и благополучию через занятия физической культурой и спортом, — отметил директор Всеукраинского центра здоровья населения "Спорт для всех" Андрей Ребрина.

Результаты исследования позволят определить влияние занятий физической культурой и спортом на образ жизни и здоровье детей. При этом поможет анализ национального и зарубежного опыта.

— Мы поддерживаем цель общенациональной программы "Здоровая Украина", которую инициировал Президент Владимир Зеленский, призванную сделать здоровый образ жизни частью украинского менталитета. Наш Фонд реализует спортивные программы, чтобы как можно больше детей были вовлечены в регулярные занятия спортом и физическую двигательную активность. Поэтому Parimatch Foundation считает необходимым проведение данного исследования, которое на сегодняшний день является уникальным. Ведь оно будет иметь значительный долгосрочный эффект на формирование государственной политики как в сфере физической культуры и спорта, так и в сфере здравоохранения, молодежной и социальной политики, в сфере образования и даст вектор развития для будущих проектов и программ, и надеемся национальных перемен, инициированных государством — прокомментировал директор представительства международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Вадим Мисюра.

Отметим, что Parimatch Foundation делает все возможное для улучшения здоровья и благосостояния общества, предоставляя детям равные возможности и доступ к занятиям спортом и обучение. Даже в период военных действий мы не останавливали тренировки, но проводили их в онлайн формате, мы продолжали предоставлять стипендии детям с инвалидностью, поддерживали учительский потенциал. С февраля мы добавили фокус на помощь детям в эвакуации, гуманитарную помощь, медицинскую и психологическую поддержку пострадавших от войны семей. Фонд возобновляет довоенные спортивные программы в автономном формате и создает новые проекты, которые помогут ускорить психологическую реабилитацию детей через спорт. Главная наша цель — привлечь как можно больше детей к спортивному досугу и активному образу жизни.