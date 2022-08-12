Коли в Україну прийдуть перші морози: синоптики озвучили дату

Останній місяць осені вразить українців хуртовинами та навіть снігопадами

Прихід календарної осені в Україні очікується зовсім скоро, а от до перших морозів українці ще встигнуть і потрапити під дощ у вересні, і насолодитися "бабиним літом" у жовтні. Перші морози в країну прийдуть з настанням останнього місяця осені.

Як передає Ukraina Today, такий прогноз озвучили фахівці гідрометеорологічного центру, які дослідили погодні умови листопада за попередні роки.

Прогноз погоди на листопад 2022

Як стверджують метеорологи, цьогорічний листопад більше нагадуватиме перший місяць зими, аніж останній місяць календарної осені. Похолодання розпочнеться майже від початку місяця, а до 15 числа морози розпочнуться у більшості регіонів і дуже різко. Синоптики кажуть, що у листопаді вже треба налаштовувати себе на снігопади та хуртовини, адже до кінця місяця ці погодні явища покажуть себе у всіх регіонах України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого очікувати від погоди в Україні на велике свято День Незалежності. Також ми писали, якою буде погода на початку осені та у яких регіонах очікувати на різке похолодання.