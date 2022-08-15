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Де в Україні очікувати дощів на Яблучний Спас? Синоптики дали прогноз на 19 серпня

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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У більшості регіонів 19 серпня буде тепло та без опадів Новина оновлена 15 серпня 2022, 20:13
У більшості регіонів 19 серпня буде тепло та без опадів

Температурні показники цього дня будуть досить приємними

Початок серпня в Україні розпочався з дощів та гроз майже по всій території країни, однак до середини місяця ситуація дещо змінилася. А оскільки на носі одне з найбільших свят третього місяця літа — 19 серпня відзначається Другий Великий Спас (у народі — Яблучний Спас, а в церкві — Преображення Господнє), то багатьох українців цікавить, якою ж буде погода цього дня.

Як свідчать дані сайту sinoptik.ua, у Києві 19 серпня опадів не прогнозується, а небо буде ясним до самого завершення дня.

Прогноз погоди у Києві на 19 серпня

У Харкові на Яблучний Спас день буде хмарним, а також очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися.

Прогноз погоди у Харкові на 19 серпня

У Дніпрі на Преображення Господнє сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора.

Прогноз погоди у Дніпрі на 19 серпня

У Львові 19 серпня увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Опадів при цьому не прогнозується.

Прогноз погоди у Львові на 19 серпня

А в Одесі на Другий Великий Спас чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

Прогноз погоди в Одесі на 19 серпня

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні до кінця серпня. А також ми писали, що осінь в Україні наступить раптово й українцям майже від початку вересня доведеться забути про легкий одяг та "бабине літо".

Теги:
#Україна #Погода #19 серпня #Яблучний Спас