Де в Україні очікувати дощів на Яблучний Спас? Синоптики дали прогноз на 19 серпня

Температурні показники цього дня будуть досить приємними

Початок серпня в Україні розпочався з дощів та гроз майже по всій території країни, однак до середини місяця ситуація дещо змінилася. А оскільки на носі одне з найбільших свят третього місяця літа — 19 серпня відзначається Другий Великий Спас (у народі — Яблучний Спас, а в церкві — Преображення Господнє), то багатьох українців цікавить, якою ж буде погода цього дня.

Як свідчать дані сайту sinoptik.ua, у Києві 19 серпня опадів не прогнозується, а небо буде ясним до самого завершення дня.

У Харкові на Яблучний Спас день буде хмарним, а також очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися.

У Дніпрі на Преображення Господнє сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора.

У Львові 19 серпня увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Опадів при цьому не прогнозується.

А в Одесі на Другий Великий Спас чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода в Україні до кінця серпня. А також ми писали, що осінь в Україні наступить раптово й українцям майже від початку вересня доведеться забути про легкий одяг та "бабине літо".