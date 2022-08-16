Переговори з рф та закриття ЄС для росіян: головні заяви Зеленського в інтерв’ю WP

Президент дав інтерв’ю годинника західним ЗМІ

Росіяни готувалися до початку війни проти України, а у Києві про це знали. Однак окупанти розраховували на "м’яку капітуляцію", а тому перед початком військового вторгнення по Україні було завдано економічного та політичного удару.

У вівторок, 16 серпня, президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському виданню The Washington Post, в якому зробив низку заяв про те, що відбувалося до початку відкритої війни та що має зробити світ, щоб допомогти нашій країні перемогти.

"Телеграф" наводить головні його заяви.

Про підготовку рф до вторгнення

Зеленський нагадав, що до вторгнення росіяни влаштували навчання у Білорусі.

"Вони там тренувалися, і це було добре відомо, захоплювати чи бомбардувати ключові об’єкти інфраструктури. Вони мали плани захопити аеропорт Бориспіль і так далі. Я не знаю, скільки років цим планам. Вони використовували карти, і те, як вони знімали речі, деякі з їхніх планів були такими ж, як у нацистів під час Другої світової війни. Тож сказати, що вони запланували тут щось унікальне, не можна", — сказав він.

Про переговори з росією

Глава держави назвав "безглуздістю" заяви про те, що росіяни хочуть вести переговори та нагадав, що до війни російський диктатор володимир путін відмовлявся від контактів з ним протягом трьох років.

"Я це ясно пояснював. Все, що нам було потрібно, це зброя, і якщо у вас є можливість, змусити його (путина, — ред.) сісти зі мною за стіл переговорів. Я говорив саме про це, оскільки ми вірили, що буде вторгнення", — сказав він.

Кремль робив ставку на "м’яку капітуляцію"

Зеленський нагадав, що перед вторгненням росіяни намагалися призвести до зміни влади політичним шляхом, а потім завдали економічних та фінансових ударів, створивши проблеми з енергоносіями та спробувавши обвалити курс гривні.

"Палива не було, газу у нас не було, нас відключили для того, щоб опалювальний сезон призвів до дестабілізації всередині країни, і щоб люди знали, що є ризики девальвації валюти. Загалом вони це зробили для того, щоб ми перестали бути країною і до моменту їхнього вторгнення вже були ганчіркою, а не країною. Ось на що вони робили ставку. Ми не пішли на це", — сказав він.

Про необхідність закрити кордони для росіян

Президент також зазначив, що вважає закриті для росіян кордони таким же потужним обмежувальним заходом, як і запровадження ембарго на енергоресурси.

"Нехай поживуть у своєму світі, поки не змінять свою філософію. Отже, країни закривають кордони та вводять ембарго на енергоресурси. Особисто моя думка, що все інше має менший ефект. Але повного ембарго на постачання енергоресурсів поки що немає, а кордони не закриті", — сказав він.

Нагадаємо, що Володимиру Зеленському та володимиру путіну знову запропонували зустрітися. Ініціатором, як і кілька разів цього, виступила Туреччина.