Експерт: Найстаріший природний парк України може очолити хабарник

Скоріш за все, новий директор допоможе розширити курорт "Буковель" за рахунок заповідника

Директора Карпатського національного природного парку (КНПП) можуть призначити поза конкурсом. Більше того, в черговий раз Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів пропонує на цю посаду не найкращу кандидатуру. Цього разу – людину з корупційним минулим. Про це повідомив відомий блогер і політичний експерт Олексій Голобуцький.

Міністерство кілька років поспіль не доводило конкурсні процедури до кінця і парк лишався без постійного директора. "Але тепер, коли у країні воєнний стан, можна обходитись і без конкурсу – достатньо погодження з обласною владою", – зазначив він.

Попередня спроба – провалилася. Кандидат на посаду від Міністерства, який у минулі роки декілька разів подавався на конкурс, але щоразу отримував відмову, врешті-решт не отримав і погодження місцевої влади.

Нинішня спроба Міністерства – проштовхнути на посаду Степана Гошовського.

"Він не публічна людина, але про нього все ж таки відомо дещо, що змушує дійсно хвилюватись за збереження парку у разі його призначення, – зазначає експерт. – Гошовський – колишній інспектор державної екоінспекції в області, який був звільнений за хабарництво. На хабарі також ловили і його підлеглих. Наразі Гошовський працює у Болехівському лісгоспі, де асистує директору установи у незаконній закупівлі дров, самовільних рубках, а також у залякуванні місцевих активістів".

За подібними наполегливістю та маніпуляціями завжди криється дуже конкретна мета, зазначає Голобуцький і стверджує: "За моєю інформацією, за ситуацією з "Карпатським" стоять представники групи "Приват", які підбурюють міністерство на зміну директора нацпарку. Скоріш за все, новий директор допоможе розширити курорт "Буковель" за рахунок заповідних територій".

"Варто пам’ятати, що вода камінь точить: отримавши відсіч у перший раз, хлопці з "Буковелю" прийшли з іншим кандидатом у директори КНПП. І цього разу "приватівці" можуть домогтися свого", – підсумовує Голобуцький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міндовкілля поза конкурсом прагнуло призначити керівником Карпатського парку Сергія Кузька, який не відповідав конкурсним вимогам, а також уславився організацією незаконної видачі лісорубних квитків на Волині.