Эксперт: Самый старый природный парк Украины может возглавить взяточник

Скорее всего, новый директор поможет расширить курорт "Буковель" за счет заповедника

Директора Карпатского национального природного парка (КНПП) могут назначить вне конкурса. Более того, в очередной раз Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов предлагает на этот пост не лучшую кандидатуру. На этот раз – человека с коррупционным прошлым. Об этом сообщил известный блоггер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Министерство несколько лет не доводило конкурсные процедуры до конца и парк оставался без постоянного директора. "Но теперь, когда в стране военное положение, можно обходиться и без конкурса – достаточно согласования с областными властями", – отметил он.

Предыдущая попытка – провалилась. Кандидат на должность от Министерства, который в прошлые годы несколько раз подавался на конкурс, но каждый раз получал отказ, в конце концов, не получил и согласия местных властей.

Нынешняя попытка Министерства – протолкнуть на должность Степана Гошовского.

"Он не публичный человек, но о нем все же известно кое-что, что заставляет действительно беспокоиться за сохранение парка в случае его назначения, – отмечает эксперт. – Гошовский – бывший инспектор государственной экоинспекции в области, который был уволен за взяточничество. На взятке также ловили и подчиненных. Сейчас Гошовский работает в Болеховском лесхозе, где ассистирует директору учреждения в незаконной закупке дров, самовольных рубках, а также в запугивании местных активистов".

За подобными настойчивостью и манипуляциями всегда кроется очень конкретная цель, отмечает Голобуцкий и утверждает: "По моей информации, за ситуацией с "Карпатским" стоят представители группы "Приват", которые подстрекают министерство на замену директора нацпарка. Скорее всего, новый директор поможет расширить курорт "Буковель" за счет заповедных территорий".

"Следует помнить, что вода камень точит: получив отпор в первый раз, ребята из "Буковеля" пришли с другим кандидатом в директоры КНПП. И на этот раз "приватовцы" могут добиться своего", – заключает Голобуцкий.

Напомним, ранее сообщалось, что Минсреды вне конкурса стремилось назначить руководителем Карпатского парка Сергея Кузько, который не отвечал конкурсным требованиям, а также прославился организацией незаконной выдачи лесорубных билетов на Волыни.