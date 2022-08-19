З сонцем пощастить не всім: якою буде погода в Україні 1 вересня

У більшості областей опадів не очікується

Поки в Україні триває війна, то далеко не всі школярі 1 вересня зможуть повернутися за парти. Навчальні заклади відкриють свої двері у регіонах, де це дозволяє ситуація, а отже хоча б частина дітей побачить свято першого дзвоника, до якого так старанно готуються й батьки. Погода цього дня порадує теплом не всі регіони, тому частині українців доведеться прихопити з собою парасольку.

Як свідчать дані погодного сайту gismeteo.ua, у Києві 1 вересня очікується +26 градусів тепла вдень і мінлива хмарність. Опадів у столиці синоптики не прогнозують. Трохи тепліше цього дня буде в Полтаві — +28 градусів вище нуля.

У Запоріжжі перший день осені принесе +33 градуси тепла та повну відсутність опадів. При цьому небо затягнуть хмари. Схожими погодні умови 1 вересня будуть і в Дніпрі, де вдень синоптики прогнозують +31 тепла. Вночі в обох містах стовпчики термометрів покажуть +20 +21 градус.

У Вінниці 1 вересня очікується до +29 тепла вдень, та +14 вночі. Без опадів. А в Одесі вдень стовпчики термометрів вдень покажуть таку ж температуру, але вночі у місті буде +23.

Тим часом у Львові на свято першого дзвоника буде хмарна погода без прояснень, можливі короткочасні дощі. Температура повітря при цьому очікується на рівні +26 тепла вдень. В Івано-Франківську цього дня буде +30, але хмарно. Дощів синоптики не прогнозують.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яку погоду приготував вересень для українців — де очікувати +35 тепла й коли наступить різке похолодання.