Температура впаде до +7: синоптики назвали дати похолодання в різних регіонах України
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Найпрохолодніше буде у західних регіонах
Поки українці насолоджуються літнім теплом, синоптики вже зараз попереджають про похолодання, яке накриє Україну в другій половині вересня внаслідок приходу холодного циклону. Температура повітря знизить досить різко, кажуть фахівці, і це зовсім невластиво для першого місяця осені.
Як свідчать дані gismeteo.ua, Київ потрапить під дію холодного циклону з 7-го вересня і температура повітря знижуватиметься аж до кінця місяця. Температурні стовпчики вдень показуватимуть від +12 до +18 вище нуля, що значно нижче за +28 на початку місяця.
У Харкові похолоднішає з 8 вересня, коли стовпчики термометрів різко опустять до +13 градусів. Моментами у місто буде повертатися тепло — до +19 градусів, але воно супроводжуватиметься дощами.
У Дніпрі друга половина вересня також буде значно холоднішою за першу, але прохолодна погода змінюватиметься теплішою. Температурні гойдалки очікуються від +12 до +21 градусу вище нуля.
В Одесі різкий перепад температури синоптики прогнозують на кінець місяця — до +13 тепла стовпчики термометрів опустяться 22 числа і вище +18 вже не підіймуться.
У Львові температура повітря почне падати з 11 вересня, а до кінця місяця синоптики прогнозують вдень всього +9 +10 градусів тепла.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на всі осінні місяці.