Осінь чекати не стане: синоптики дали невтішний прогноз на вересень

Вересень чітко дасть зрозуміти – зміна сезонів почалась

Як би сумно це не було, але до кінця літа залишився усього тиждень. І синоптики прогнозують, що пройде він без палючої спеки, зате з дощами, грозами і сильним вітром. А далі на українців чекає вчасний початок типової осені з прохолодою, опадами і туманами.

Про це свідчать дані метеорологічного сервісу ventusky. Він обіцяє українцям класичний вересень із погодними гойдалками, які поступово будуть схилятися у бік суттєвого зниження температури.

Причому прохолода настане з перших же днів сезону. Так на заході України вересень розпочнеться за температури 14-16 вище нуля. У центральних областях слід очікувати 16-18 градусів тепла. На сході та півночі буде 15-17 градусів. Літня погода збережеться лише у південних областях, де місцями доходитиме до +28 градусів за Цельсієм.

Найхолодніше буде в Карпатах. Там у перший тиждень вересня нічна температура може опускатись нижче відмітки +10 градусів.

Як повідомляв "Телеграф", загалом синоптики прогнозують вересень в середньому тепліший від кліматичної норми. Однак поступове зниження температури і дощі в кінці місяця свідчитимуть – осінь вступає у свої права. Жовтень порадує бабиним літом, але вже ближче до кінця місяця варто чекати заморозків та першого мокрого снігу.