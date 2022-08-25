Приходько: Проєктом "Відновись" прагнемо дати “друге дихання” сім’ям, де загинув чоловік

Фонд Вадима Столара ініціював проєкт "Відновись", щоб дати "друге дихання" сім’ям з дітьми, де загинув чоловік. Про це розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько в інтерв’ю gazeta.ua.

Зокрема, вона розповіла, звідки виникла ідея такого проєкту.

"Раніше ми реалізовували проєкт "Історії сильних", де люди мали змогу розповісти про свою біду. І ми помітили, що іноді вистачає просто поговорити з людиною, щоб їй стало легше. А ще, отримавши купу повідомлень з історіями, зрозуміли, яка величезна кількість людей потребує допомоги. Як багато українців потребують "другого дихання", відновлення емоційного стану. Саме так і виникла ідея проєкту "Відновись", — пояснила волонтерка.

Вона також акцентувала на направленості "Відновись" в першу чергу на дітей, від яких залежить майбутнє України.

"Ми розуміємо, що не змінимо реальність – у нашій державі страшна біда. І що ми не зможемо допомогти всім. Але намагаємося дати це "друге дихання" сім’ям з дітьми, особливо тим, де загинув чоловік. Зробити так, щоб вони набралися сил. Адже діти – наше майбутнє, і від того, наскільки вони будуть емоційно стабільними, залежить майбутнє України", — підкреслила Наталія Приходько.

Зазначимо, Фонд Вадима Столара запустив проєкт "Відновись" з метою допомогти родинам з дітьми, що втратили батька через російську агресію, покращити емоційний стан. І вже 200 сімей пройшли реабілітаційний курс під час реалізації першого етапу проєкту в Буковелі в Карпатах.