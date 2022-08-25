Приходько: Проектом "Відновись" стремимся дать "второе дыхание" семьям, где погиб мужчина

Фонд Вадима Столара инициировал проект "Відновись", чтобы дать "второе дыхание" семьям с детьми, где погиб мужчина. Об этом рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько в интервью gazeta.ua.

В частности она рассказала, откуда возникла идея такого проекта.

"Раньше мы реализовывали проект "Истории сильных", где люди могли рассказать о своей беде. И мы заметили, что иногда хватает просто поговорить с человеком, чтобы ему стало легче. А еще, получив кучу сообщений с историями, поняли, какое огромное количество людей нуждается в помощи. Как многие украинцы нуждаются в "втором дыхании", восстановлении эмоционального состояния. Именно так и возникла идея проекта "Відновись", — пояснила волонтер.

Она также акцентировала внимание на направленности "Відновись" в первую очередь на детей, от которых зависит будущее Украины.

"Мы понимаем, что не изменим реальность – в нашем государстве страшная беда. И что мы не сможем помочь всем. Но стараемся дать это "второе дыхание" семьям с детьми, особенно тем, где погиб мужчина. Сделать так, чтобы они набрались сил. Ведь дети – наше будущее, и от того, насколько они будут эмоционально стабильны, зависит будущее Украины", — подчеркнула Наталья Приходько.

Отметим, Фонд Вадима Столара запустил проект "Відновись" с целью помочь семьям с детьми, потерявшими отца из-за российской агрессии, улучшить эмоциональное состояние. И уже 200 семей прошли реабилитационный курс при реализации первого этапа проекта в Буковеле в Карпатах.