Повна "Азіопа": синоптик розповів про погоду наприкінці тижня

У п’ятницю, 26 серпня, утримається суха та спекотна погода на всій території країни

Відповідно до прогнозів метеорологів, на найближчі кілька днів над більшою частиною Східної Європи встановився малорухливий антициклон блокуючого типу.

Про це зазначає на сайті meteoprog.ua кандидат географічних наук та синоптик Ігор Кібальчич.

"І, як показують розрахунки прогностичних моделей, ця зона високого тиску буде стійкою до кінця серпня ", — зазначає фахівець.

Тому найближчими днями територія України опиниться на південно-західній периферії цього антициклону, і в нашу країну переважно надходитимуть повітряні маси зі сходу та південного сходу – з азіатської частини континенту.

Іншими словами, у погоді буде "більше Азії", ніж Європи — тому ситуацію можна описати словами сатирика як "Азіопу".

"Отже, до нас почне надходити сухе та спекотне повітря з території Центральної Азії. Середньодобова температура протягом тижня очікується вище за норму на 3 – 5 °С, опадів не передбачається, за винятком західних регіонів", — зазначає Ігор Кібальчич.

Так, у п’ятницю, 26 серпня, утримається суха та спекотна погода на всій території країни. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22°С, вдень +29…+34°С.

Погода у п’ятницю, 26 серпня

А у вихідні, 27-28 серпня, в Україні погодні умови збережуться без істотних змін. Опадів не передбачається, а температура повітря залишиться високою: вночі +17…+22°С, вдень +29…+34°С.

Погода в суботу, 27 серпня

"За рахунок стійкого вітру східного напрямку протягом усього тижня над акваторією Азовського моря та вздовж узбережжя спостерігатимуться згінно-нагінні явища, а також шторм на морі. Будьте уважні та обережні", — попереджає фахівець.

На щастя, погода в останній тиждень серпня буде теплою та практично без опадів – у цьому впевнений народний синоптик Володимир Деркач.